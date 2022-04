Anna Falchi segnata da una brutta esperienza: “Mi alzai e me ne andai”

Anna Falchi, il retroscena del passato: “Mi alzai e me ne andai, non sono un oggetto”

È stata un fiume in piena la conduttrice de I Fatti Vostri nella lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. Nel numero in uscita ha svelato tante curiosità sui suoi amori, raccontando anche un retroscena sul passato che nessuno conosce. È successo tutto durante un servizio fotografico per Newton a Montecarlo quando la conduttrice era una giovane alle prime armi e doveva posare semi nuda.

“Il fotografo a un certo punto mi dice: ‘Voglio vedere la tua…’. Io l’avevo giurato a me stessa: tutto ma quella no! Mi alzai e me ne andai, anzi, forse fu Newton che mi cacciò. Ma io non sono un oggetto”.

Questa la confessione della conduttrice metà romagnola e metà finlandese che ha raccontato di aver puntato sull’aspetto fisico all’inizio della sua carriera, come una sorta di “passaporto, scorciatoia”. Dopo il cinema, la televisione, la moda e il teatro ha deciso però di prendere un binario preciso, quello della conduzione, che l’ha portata a condurre Estate in diretta per approdare a settembre al timone del programma mattutino di Rai2 accanto a Salvo Sottile.



Anna Falchi fiera del suo percorso e su I Fatti Vostri ammette: “Felice di farne parte”

Arrivata alla soglia dei 50 anni, la presentatrice di Rai 2 ha raccontato di essere felicissima si essere approdata alla conduzione de I Fatti Vostri e di venire considerata un volto rassicurante della televisione:

“Oggi sono felice di essere al timone del programma della seconda rete con un partner come Salvo Sottile”.

La 50enne ha sottolineato che con il collega c’è un’adorazione reciproca e si lavora come una squadra. E c’è da dire che gli ascolti hanno premiato questa nuova coppia televisiva che ha preso le redini del programma più longevo della tv italiana.

“L’avevo beccato a tradirmi”, la confessione inaspettata della nota conduttrice

Nonostante la sua bellezza prorompente, Anna Falchi, in lacrime di recente in diretta, ha ammesso di aver sofferto molto in amore e ha raccontato cosa è successo con Fiorello quando aveva 24 anni. I due artisti sono stati fidanzati per diverso tempo in passato, ma la storia è terminata e per un motivo ben preciso. A svelare cosa è successo è stata proprio la conduttrice che ha riportato: “L’avevo beccato a tradirmi”. Ora il volto di Rai2, che ha sottolineato di voler liberarsi del suo passato sentimentale, è però legata ad Andrea Ruggieri da dieci anni, con il quale ha iniziato da poco a convivere, anche se tra alti e bassi.