Anna Falchi scoppia in lacrime a I Fatti Vostri: “Mai fatta una diretta così”

Le lacrime di Anna Falchi in diretta: “Non mi era mai successo nella mia carriera di…”

Puntata decisamente speciale quella de I Fatti Vostri andata in onda oggi, venerdì 22 aprile 2022, essendosi aperta con gli auguri fatti alla padrona di casa dal collega Salvo Sottile, entrato in studio con un mazzo di rose: oggi, infatti, Anna compie cinquant’anni (portati splendidamente, è il caso di dirlo), motivo per il quale, una volta finita la sigla, durante i saluti iniziali il giornalista si è allontanato per pochi secondi dall’inquadratura, è uscito dallo studio ed è subito rientrato, appunto, con i fiori per la Falchi che, commossa, ha ammesso

Non mi era mai successo di fare una diretta il giorno del mio compleanno.

Salvo Sottile e le bellissime parole per la collega: “Grazie per quello che sei”

Ha speso bellissime parole il conduttore de I Fatti Vostri nei confronti di Anna Falchi: dandole le rose, le ha detto

Abbiamo diviso per mesi questo studio, tra emozioni e successi, vivendo tanti giorni spensierati e ne arriveranno molti altri, perchè il meglio deve ancora venire.

Salvo ha poi concluso asserendo: “Grazie per essere la donna e la socia che sei!”. Inevitabile, tra i due conduttori, un abbraccio, tra gli applausi del pubblico presente nello studio 1 della sede Rai di via Teulada a Roma.

Anna Falchi e la commozione per il compleanno in diretta: “Non festeggiavo da venticinque anni”

“Da venticinque anni non festeggio il compleanno. Secondo me non c’è niente da festeggiare se non il fatto di essere qui e poterlo fare” ha commentato la conduttrice de I Fatti Vostri, ringraziando poi non solo il collega ma anche gli altri membri della squadra che ogni giorno intrattiene il pubblico di Rai2, ossia Umberto Broccoli, Emanuela Aureli, ma anche gli autori del programma. Ad unirsi agli auguri è stato poi ovviamente anche Michele Guardì, il Comitato, intervenuto dalla regia. “Il più grande regalo che potessi ricevere per questo compleanno è Salvo, il mio socio” ha asserito infine Anna. Poco più tardi c’è stato un altro momento di commozione, con Salvo Sottile che le ha regalato simbolicamente la torta preparata in diretta da Ernst Knam e sua moglie Frau:

Senza Michele Guardì e Giovanna Flora tutto questo non sarebbe stato possibile, oggi mi avete regalato veramente una gioia immensa, grazie

sono state le parole di Anna Falchi (che recentemente in un’intervista ha spiegato perchè, secondo lei, piace al pubblico femminile).