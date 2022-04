Anna Tatangelo rompe il silenzio su Scene da un matrimonio: “Sono grata ma…”

Anna Tatangelo, silenzio rotto sulla sua prima esperienza da conduttrice: “Sono grata ma sto lavorando ad altre cose”

La cantante di Sora nelle scorse ore ha rotto il silenzio sulla sua prima esperienza da conduttrice al timone del programma Scene da un matrimonio che va in onda ogni domenica pomeriggio. Anna Tatangelo nel dettaglio attraverso una storia su Instagram ha confessato:

“Scene da un matrimonio è un’esperienza incredibile, mi sta facendo crescere tanto e di questo sono grata!”

aggiungendo che però il suo primo amore resta la musica e infatti sta lavorando ad tanti nuovi progetti che non vede l’ora di annunciare ai suoi tanti fan e follower:

“Sto lavorando a tante cose, progetti televisivi e musicali e man mano vi svelerò tutto!”

Domenica In di Mara Venier batte gli ascolti di Scene da un matrimonio, la cantante: “Grazie per il vostro sostegno”

L’esperimento di Canale5 di riproporre nel primo pomeriggio della domenica la versione rinnovata di un grande classico come Scene da un matrimonio, condotto anni fa e per diverse edizioni da Davide Mengacci, non ha ottenuto i risultati sperati. Domenica scorsa infatti lo storico programma della conduttrice veneta ha ottenuto ben 2milioni 821mila spettatori con il 18% di share nella prima parte e 2milioni 295mila spettatori, share del 14.5% nella seconda mentre la trasmissione di Canale5 ha raggiunto esattamente 1milione 532mila telespettatori con l’8.5% di share. Anna Tatangelo non ha commentato gli ascolti ma, sempre attraverso la stessa Instagram storie, ha voluto ringraziare quanti l’hanno seguita:

“Grazie perché ci siete sempre e il vostro sostegno e affetto è davvero importante per me.”

Anna Tatangelo alle prese con nuovi progetti lavorativi: “Sto dando il massimo”

La cantante, su cui di recente Jonathan a Detto Fatto ha lanciato uno scoop sulla fine della relazione con Gigi D’Alessio, ha concluso il suo messaggio sui social dicendosi pronta ed entusiasta per nuovi progetti: “La musica ha sempre un ruolo fondamentale nella mia vita, ecco perché mi sto impegnando tantissimo per fare solo cose che sento davvero, dando il massimo.” La cantante inoltre in questi giorni è al centro del gossip per la presunta fine della relazione con il rapper Livio Cori. A lanciare l’indiscrezione per primo è stato il settimanale Chi.