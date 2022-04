Anticipazioni Il paradiso delle signore: problemi per Anna e Salvo dopo le nozze

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 19, 2022 , in Soap

Il paradiso delle signore, spoiler puntata finale: il matrimonio tra Salvatore e Anna ci sarà

La storia d’amore più combattuta e tormentata della soap dei record di Rai1 avrà il suo lieto fine, infatti, è ormai ufficiale che il matrimonio tra Salvatore Amato e Anna Imbriani ci sarà. Ed a fornire delle anticipazioni sulle nozze e su cosa succederà dopo ci hanno pensato gli attori che li impersonano Emanuel Caserio e Giulia Vecchio in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. L’attrice pugliese sul matrimonio ha rivelato:

“Anna ama il suo vestito. Io, invece, non avrei scelto il colore rosa, ma devo dire che appena l’ho indossato l’ho trovato semplicemente bellissimo.”

In realtà se si contestualizza il fatto che negli anni ’60 una vedova in seconde nozze non avrebbe potuto indossare un abito bianco, la scelta degli autori appare più coerente.

Anticipazioni finale di stagione della soap di Rai1, Giulia Vecchio: “Anna vorrà andare in Sicilia ma Salvo…”

Durante l’intervista Giulia Vecchio si è sbilanciata anche con altre anticipazioni sul finale di stagione de Il paradiso delle signore facendo intuire che i personaggi di Anna Imbriani e Salvo Amato ci saranno anche nella prossima stagione. L’attrice, infatti, ha spoilerato che i novelli sposi potrebbero avere già dei problemi subito dopo le nozze:

“Anna vorrà andare in Sicilia per conoscere la terra incantevole da cui proviene la famiglia di Salvatore.”

Quest’ultimo invece preferirà Venezia, città romantica per eccellenza in cui trascorrere la luna di miele. Insomma, raccontando questo piccolo aneddoto i due attori hanno aperto le porte ad una loro partecipazione anche nella settima stagione.

Spoiler prossime puntate de Il paradiso delle signore: Anna sposa Salvatore con un segreto

La storia d’amore tra il barista siciliano e la contabile milanese ruota attorno ad un segreto che la ragazza, nonostante sia prossima al grande passo, non ha ancora rivelato al suo futuro marito. Ha una figlia Irene, il giovane ne è a conoscenza ma è convinto che si tratti della figlia di Quinto mentre invece la ragazza ha avuto una precedente relazione con Massimo. L’attrice ha ammesso: “Anna teme il giudizio di Salvatore e della sua famiglia. Non avrebbe mai potuto rivelare di essere stata così ingenua da fare una figlia con un uomo sposato e di essere fuggita con un altro uomo perché il padre non gliela sottraesse.”