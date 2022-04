Antonella Clerici, appello accorato in diretta: “Facciamolo assolutamente…”

“Prendiamoci cura della Terra”, l’appello della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno

Come fa spesso, anche oggi, venerdì 22 aprile 2022, all’inizio della diretta del suo seguitissimo programma del mezzogiorno Antonella Clerici ha condiviso con i telespettatori una riflessione. Finita la sigla e raggiunto il centro dello studio, ha parlato della Giornata Mondiale della Terra, che ricorre proprio oggi, sottolineando quanto sia importante, ora più che mai, prendersi cura del pianeta.

La Terra deve essere a noi cara, soprattutto ai giovanissimi

ha asserito, aggiungendo poi: “La Terra è importantissima. Cosa faremmo senza il nostro pianeta?”.

L’appello di Antonella Clerici all’inizio della diretta: “Bisogna preservare la Terra”

“Preservare il nostro pianeta è importantissimo” ha detto inoltre la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno all’inizio dell’appuntamento di oggi, invitando poi tutti i telespettatori ad educare i più piccoli proprio al contatto con la terra, magari portandoli al parco.

Cerchiamo di stare tutti più a contatto con la natura, pensiamo alle farfalle e alla loro libertà e, perchè no? anche ai nostri scoiattolini

ha concluso, citando gli scoiattoli un po’ come pretesto per introdurre il gioco telefonico. Ieri, invece, ha fatto sempre una riflessione puntando però l’attenzione sulla troppa arroganza che al giorno d’oggi spesso dilaga tra le persone, invitando quindi tutti ad essere più gentili e a recuperare doti come l’empatia, diventate purtroppo ormai rare.

E’ sempre mezzogiorno: Carlo Conti intervenuto in collegamento per lanciare il suo nuovo programma

Dopo la diretta Antonella Clerici ha invece condiviso nelle storie di instagram un’immagine tratta dalla puntata di oggi nella quale la si vede in collegamento con Carlo Conti, intervenuto dal Teatro Verdi di Montecatini per lanciare The Band, la cui prima puntata andrà in onda questa sera. Nella didascalia dell’immagine in questione la conduttrice ha scritto: “Che gioia avere in collegamento il mio fratellone che questa sera debutta su Rai1 con la sua nuova trasmissione”. In un’altra storia, condivisa sempre qualche ora fa, Antonella ha invece pubblicato una foto di Beatrice Garrone, la figlia del compagno Vittorio, ritratta con il suo cane, alla quale ha fatto gli auguri scrivendole “Meravigliosa Bea”, probabilmente perchè oggi è il suo compleanno.