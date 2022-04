Antonella Clerici senza freni: “Quanta arroganza…”, l’ha detto in diretta

E’ sempre mezzogiorno, la riflessione della conduttrie a inizio diretta: “Oggi tanta arroganza…”

Condivide spesso un pensiero con i telespettatori Antonella Clerici aprendo la sua seguitissima trasmissione del mezzogiorno e lo ha fatto anche oggi, giovedì 21 aprile 2022: dopo aver preso la linea, come da tradizione, dalla collega Eleonora Daniele al termine di una puntata di Storie Italiane, raggiungendo il centro dello studio appena finita la sigla ha detto infatti al suo pubblico

A proposito della gentilezza e del buon umore, insomma delle cose delle quali parliamo spesso qui, sembra che sia diventato ormai davvero molto complicato chiedere scusa…

“C’è sempre più arroganza nelle risposte, specie quando qualcuno fa notare qualcosa” ha aggiunto subito dopo.

L’appello di Antonella Clerici in diretta: “Dobbiamo recuperare la caratteristica dell’empatia”

Con il sottofondo della famosa canzone ‘Perdono’ di Tiziano Ferro, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno sempre all’inizio della diretta di oggi ha asserito inoltre: “Dovremmo tutti recuperare la caratteristica dell’essere empatici con le altre persone”. Antonella ha aggiunto successivamente:

Bisogna recuperare anche un po’ di umiltà, che non significa essere deboli o non avere autostima ma semplicemente mettersi in gioco, avere dei dubbi. Sant’Agostino diceva “Vuoi essere un grande? Comincia con l’essere piccolo…”.

Più tardi invece, nella seconda parte della trasmissione, la conduttrice ha dovuto fare i conti con l’allergia stagionale, ammettendo: “Oggi ho un po’ di raffreddore da allergia”.

Antonella Clerici e le ultime indiscrezioni sulla prossima stagione televisiva

E’ sempre mezzogiorno a parte (che da settembre avrà una terza edizione, la cui data d’inizio dovrebbe essere quella di lunedì 12), oggi della conduttrice in rete si parla anche per via di un rumor spifferato da un noto settimanale relativo ad un altro dei suoi programmi, ossia The Voice Senior: secondo la rivista Oggi, uscita stamani in tutte le edicole, come abbiamo già scritto in un precedente articolo nella terza edizione dello show, la cui messa in onda è prevista tra il tardo autunno e l’inizio del prossimo inverno, Orietta Berti potrebbe essere sostituita da un nuovo coach, ma al momento non si conoscono dettagli sull’indiscrezione in questione; pare inoltre che gli altri tre coach, ossia Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio, verranno invece riconfermati.