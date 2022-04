Antonella Clerici, diretta difficile oggi: colpita dalle vampate di calore

E’ sempre mezzogiorno, puntata complicata oggi: Antonella Clerici alle prese con le vampate di calore…

Diretta non facilissima quella di oggi, venerdì 1 aprile 2022, per Antonella Clerici, che a E’ sempre mezzogiorno in alcuni momenti è apparsa un po’ spenta rispetto al solito: la ragione di ciò non ha avuto problemi a spiegarla, o meglio farla capire, dicendo “Le signore da casa mi comprendono…”. Durante la presentazione del dolce preparato da Sal De Riso ha peraltro usato a lungo un ventaglio, come si vede nella foto in alto, tratta proprio alla puntata andata in onda dalle 11.55 alle 13.25 di oggi come sempre sul primo canale della Rai.

Antonella Clerici e le vampate di calore arrivate in diretta a E’ sempre mezzogiorno: “E’ il periodo”

“Scusate, è un periodo che è così” ha commentato Antonella Clerici rivolgendosi sia ai suoi compagni di viaggio presenti in studio che ai telespettatori sintonizzati su Rai1. “E’ colpa della primavera” ha provato a sdrammatizzare Cristina Lunardini, mentre Lorenzo Biagiarelli ha commentato invece dicendo: “Secondo me è l’umidità”.

Boh, forse sarà davvero la primavera, cosa volete che ci dica? Comunque ho gli scaldoni

è stata la replica di Antonella Clerici.

Antonella Clerici e la gag con Lorenzo Biagiarelli: “A te le vampate di calore non vengono per lo stesso motivo”

“A me gli scaldoni vengono dopo aver mangiato la peperonata” ha detto inoltre scherzosamente Lorenzo Biagiarelli, con Antonella Clerici che, scoppiando a ridere, gli ha risposto: “La ragione per cui vengono a me è un’altra”.

Vampate o meno, quella di E’ sempre mezzogiorno di oggi, essendo venerdì, è stata l’ultima puntata settimanale, motivo per il quale la conduttrice sta per concedersi un po’ di meritato relax nella sua villa in Piemonte, magari trascorrendo un po’ di tempo all’aria aperta, nel verde del suo bosco, a proposito del quale ieri in diretta ha rivelato una curiosità legata al suo agente Lucio Presta…