Antonella Clerici, terremoto a The Voice Senior 2022: via Orietta Berti?

The Voice Senior: Antonella Clerici perde una sua giurata? L’ultima indiscrezione

Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul settimanale Oggi in cui svela succosi retroscena sui personaggi del momento e sulle trasmissioni Tv. E sull’ultimo numero del magazine diretto da Carlo Verdelli il popolare giornalista ha posto le sue attenzioni sul talent show del venerdì sera autunnale di Rai1. Cosa ha detto? E’ venuto a conoscenza che la giurata Orietta Berti pare non sarà riconfermata:

“Forse non tutti sanno che il prossimo anno potrebbe non essere riconfermata nel cast della trasmissione…”

Il motivo di questa eventuale non riconferma non è dato saperlo. Cosa sarà successo?

Orietta Berti fuori dal talent show: chi potrebbe prendere il suo posto?

Ovviamente adesso saranno in tanti a chiedersi chi potrebbe prendere il posto della popolare cantante a The Voice Senior. Al momento non è dato saperlo, anche se Alberto Dandolo sul magazine Oggi ha rivelato che i casting stanno per cominciare. Intanto proprio in queste ore TvBlog.it ha lanciato un’ipotesi a tal proposito. Difatti il popolare blog televisivo ha ipotizzato che Antonella Clerici, la quale ha confessato in un’intervista rilasciata ad Intimità di essere tanto angosciata per tutto ciò che sta succedendo nel mondo in questo periodo, potrebbe chiamare Iva Zanicchi, che tanto bene ha già fatto come sostituta giurata a Il cantante mascherato. Ovviamente il portale televisivo ha tenuto a ribadire che è solo un’ipotesi e che di certezze non ce ne sono.

Antonella Clerici conferma Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè nella giuria del suo talent

Alberto Dandolo, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha poi tenuto a precisare che invece tutti gli altri membri della giuria di The Voice Senior sono stati confermati già da diverso tempo:

“Ritorneranno invece in qualità di giurati il rapper Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè…”

Il talent show dovrebbe tornare in onda su Rai1 venerdì sera subito dopo la messa in onda di Tale e Quale Show (novembre circa). Anche stavolta lo show otterrà ottimi ascolti come le due precedenti edizioni vinte da Erminio Sinni del Team Loredana e da Annibale Giannarelli del Team Gigi?