Antonella Elia, acceso scontro con Flavia Vento: interviene Barbara d’Urso

Barbara d’Urso riprende Antonella Elia: cosa è successo nella nuova puntata

Nella nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show, l’ex pupa Flavia Vento ha cercato nuovamente di rientrare in gioco con un’altra esibizione. Non è mancato un nuovo scontro tra quest’ultima e Antonella Elia, ma in particolare a far arrabbiare la 44enne è stato ciò che l’opinionista ha dichiarato su di lei durante una chiacchierata al format dedicato al programma di Italia Uno e condotto da Dayane Mello e Andrea Dianetti sulla piattaforma Mediaset Infinity. L’ex pupa ha rimproverato l’opinionista dicendole: “Sai che vuol dire la parola odio? La parola odiare non si dice mai a nessuno, sei una strega cattiva”. A riprendere la popolare 58enne ci ha pensato anche la conduttrice dicendole:

“In realtà nel mio vocabolario da quando sono nata e l’ho insegnato anche ai miei figli, la parola odiare non la dico mai, da odio trasformiamola in antipatia, so che tu non l’hai detta con cattiveria, ad esempio non dico mai la parola problema, dico sempre un ostacolo superato”.

L’ex pupa affronta l’opinionista: “Chiedimi scusa. La parola odiare non la dici su di me”

Ancora una volta Antonella Elia e Flavia Vento hanno dimostrato di non andare per niente d’accordo. Non appena quest’ultima ha fatto il suo ingresso nella trasmissione, e prima di esibirsi sulle note di una famosa canzone ha fatto sapere di essere rimasta male da ciò che l’opinionista ha detto su di lei di recente a Pupa Party, ovvero le testuali parole: “E’ solo odio. Io detesto i fuggitivi, le persone che non sanno prendersi la responsabilità delle loro scelte. Mi fanno anche pena. Cambia lavoro, trova un lavoro adatto a te”. La replica dell’ex pupa non si è fatta attendere: “Non ho mai parlato con te. Mi odi? Ti faccio così tanto effetto? Incito in te dei sentimenti, che strano. La parola odiare non la dici su di me, chiedimi scusa, non va detta, inutile che ridi”. L’opinionista ha risposto: “Senti tesoro ora sta un po’ zitta. La parola odio è l’opposto dell’amore, io l’ho usata in quel senso, non certo per istigare sentimenti di violenza o odio. Stai zitta un attimo”, scatenando la furia della 44enne: “Stai zitta non lo dici a me!”.

Flavia Vento si difende a La Pupa e il Secchione Show: “Non ho fatto solo i reality nella mia vita”

L’opinionista ha continuato ad attaccare l’ex pupa: “Volevo consigliarti il lavoro, vai in campagna, usa le braccia”, che ha replicato: “Non ho fatto solo i reality nella mia vita, ho fatto tanti lavori, teatro, cinema, quindi stai zitta. Io non odio nessuno”. La fidanzata di Pietro Delle Piane quando Barbara d’Urso che stasera non ha scusato Francesco Chiofalo, le ha detto di non usare la parola odio ha affermato: “Posso arrivare a un compromesso? Cancello la parola odio e metto la parola pena”.