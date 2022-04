Barbara d’Urso non scusa Francesco Chiofalo: “Sei stato aggressivo”

Francesco Chiofalo tratta male la sua ex partner a La pupa e il secchione: “Non ha avuto delicatezza”

Stasera Barbara d’Urso ha annunciato che in questi giorni è stato chiesto ai secchioni (e alle secchione) di cambiare partner. Ovviamente la conduttrice ha poi mandato in onda l’RWM di questo momento anticipando agli spettatori che in villa c’è stata grande tensione. Difatti nella suddetta clip i telespettatori hanno avuto modo di vedere Annaclara scegliere di fare coppia con Denis Dosio ‘abbandonando’ il suo pupo, il quale non l’ha presa affatto bene. Difatti da quel momento è scoppiato il caos in villa. E quest’ultimo non ha certo speso parole al miele nei confronti della sua ex secchiona. Una volta finita la clip il personal trainer ha poi spiegato di esserci rimasto molto male. Per tale ragione ha reagito in quel modo:

“Io sono rimasto male perchè lei ha festeggiato…Ma anche per delicatezza no? Capisco le dinamiche del gioco però così non va bene…”

Barbara d’Urso tira le orecchie al pupo: “Sei stato un bel po’ aggressivo con Annaclara”

La conduttrice de La pupa e il secchione ha poi dato la parola alla secchiona, la quale non ha nascosto di credere che Francesco Chiofalo abbia assolutamente esagerato sia nei modi sia con le parole:

“Io onestamente ho cercato di fargli capire che era un gioco…E’ una dinamica leggera se si pensa a cosa c’è fuori…Non bisogna prendersela così pesantemente…”

E anche la conduttrice, la quale è finita nuovamente al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv, non ha potuto negare il fatto di aver visto il pupo abbastanza su di giri: “Sei stato un po’ aggressivo però Francesco eh…Nella clip si è vista anche Elena dire che sei stato aggressivo…”

Elena Morali dice la sua su questa querelle scoppiata a La pupa e il secchione: “Annaclara è stata male”

Successivamente la d’Urso ha voluto dare la parola anche alla bionda pupa, la quale ha confermato che purtroppo la secchiona è stata davvero male per tutta questa diatriba scoppiata con Francesco Chiofalo:

“Lei è stata davvero male…Mi ha spiegato che hanno litigato spesso e volentieri per sciocchezze…Ho visto una donna che non riusciva ad esprimersi…”

La concorrente delle reality ha poi confidato di aver sofferto nell’averla vista così tanto giù di morale. La discussione è poi continuata, ma alla fine la secchiona e il pupo si sono chiariti abbracciandosi in diretta.