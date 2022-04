Antonella Elia ha cambiato idea su Soleil Sorge: “Al GF Vip mi stava antipatica”

Ex concorrente del GF Vip 6 elogiata da Antonella Elia: “Simpatica, sveglia e bella”

Antonella Elia una opinionista del programma di Italia Uno condotto da Barbara D’Urso, è stata ospite del format trasmesso sulla piattaforma Mediaset Play che vede al timone Dayane Mello e Andrea Dianetti. La nota 58enne ha fatto sapere di aver cambiato idea su un ex concorrente del GF Vip 6, che fa parte come lei dei giurati del reality show che ieri sera ha segnato la squalifica di Paola Caruso. In particolare alla domanda su come sta andando tra lei e Soleil Sorge, la fidanzata di Pietro Delle Piane ha dichiarato:

“Devo dire è una sorpresa quando la vedevo dentro la casa mi stava anticipaticissima, vista qui in studio mi è simpatica, questo mi sembra buonismo. Poi c’è chi dice non si può cambiare opinione, con me è gentilissima, simpatica, sveglia, bella. Nella casa la detestavo, fuori dalla casa è una persona che mi piace. L’opinione si cambia se conosci una persona dal vivo”.

Flavia Vento non piace a una giurata de La Pupa e il Secchione: “Detesto i fuggitivi”

Antonella Elia ha preso parte a una nuova puntata di Pupa Party, il format dedicato al programma La Pupa e il Secchione Show. La fidanzata di Pietro Delle Piane dopo aver detto di essersi ricreduta in positivo sulla nota influencer italo-americana, ha rotto il silenzio su Flavia Vento che di recente ha fatto arrabbiare, e precisamente riferendosi al fatto che si ritira sempre dai reality show a cui prende parte ha affermato:

“La fuggitiva proprio, è solo odio, non ho nessun tipo di amore, io dico sempre quello che penso, io detesto i fuggitivi, le persone che non sanno prendersi la responsabilità delle proprie scelte, mi fanno anche un po’ pena”.

Gianmarco Onestini si è difeso dalle critiche: “Non lascio una persona contro tutti”

Intanto nella puntata andata in onda ieri sera, la giurata del programma condotto da Barbara D’Urso ha attaccato Gianmarco Onestini, per aver salvato Mila Suarez facendo rimanere Maria Laura De Vitis senza secchione: “E’ stato bruttissimo quello che ha fatto, l’hai abbandonata. Mila è una tua amica che ha creato molti problemi”. Il secchione ovviamente si è difeso: “Non lascio una persona contro tutti”.

Sempre ai microfoni del format condotto da Dayane Mello e Andrea Dianetti, invece la famosa 58enne ha fatto sapere quali concorrenti preferisce: “A me piacciono molto Asia, Denis, Mirko, e Francesco mi è simpaticissimo. A me piaceva tantissimo Ivan, era il mio prediletto, così timido e carino, me l’hanno eliminato, questo mi addolora molto, era molto interiore, proprio carino con la sua timidezza”.