Antonio Medugno svela il flirt con un’allieva di Amici: “Ho un carattere debole”

Antonio Medugno annuncia di star frequentando un’allieva di Amici: “Ho un carattere debole”

Antonio Medugno un ex concorrente del GF Vip 6 è stato nuovamente ospite del programma Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. Il modello napoletano ha annunciato di star frequentando un’allieva di Amici, e quando il suo ex compagno di gioco Gianluca Costantino ha detto di essere single perchè in questo momento ha tanti progetti, ha affermato: “Anche io avevo la stessa idea di Gianluca, poi ho un carattere così debole che mi affeziono”.



Flirt tra una ragazza di Amici e Antonio Medugno che sottolinea: “Lei voleva stare fuori dai riflettori”

Dopo essersi fatto conoscere dal pubblico del GF Vip 6 seppur in poco tempo, Antonio Medugno si è raccontato ai microfoni di RTL 102. 5 News ancora una volta. Per iniziare il modello napoletano ha fatto sapere di essere in palestra: “Sono giorni che non sto trovando il tempo per allenarmi. Nell’ambito lavorativo sono severo, sono uno che vuole dedizione”. L’ex gieffino non appena il giornalista e conduttore radiofonico Francesco Fredella gli ha chiesto: “E’ vero che ti stai sentendo e vedendo con una ragazza di Amici?”, Antonio ha confermato l’indiscrezione:

“Preferisco tenerla al di fuori, ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori perchè sta passando un periodo così”.

Antonio che intanto ha replicato alle provocazioni di Alex Belli, sempre riferendosi alla ragazza che sta frequentando dopo la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, ha aggiunto: “La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata”. L’ex gieffino inoltre ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Clarissa Selassié: “Non mi sono mai frequentato con lei. Siamo amici. Abbiamo delle cose lavorative da fare”.

Antonio Medugno rompe il silenzio su Soleil Sorge: “Salirà a Milano a breve perchè dobbiamo vederci”

Quando Francesco Fredella invece gli ha domandato se lui e l’allieva di Amici di cui non ha voluto svelare l’identità si sono baciati, Antonio Medugno ha precisato: “E’ una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica”. L’ex gieffino poi ha rotto il silenzio su Soleil Sorge: “Oggi l’ho sentita, salirà a Milano a breve perchè dobbiamo vederci“. Successivamente si è unito alla diretta anche Gianluca Costantino, che ha confermato il flirt tra Antonio e una ragazza del talent condotto da Maria De Filippi: “Mi ha accennato qualcosa. Ho anche visto qualcosa. Secondo me è arrivata la persona che può piacerti”. Per concludere Antonio è tornato a parlare di Delia Duran e Alex Belli: “Loro professano l’amore libero, hanno detto che sono abituati a queste cose. Delia mi disse che ci dovevamo vedere io lei e Alex”.