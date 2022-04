Antonio Zequila, gravi accuse a Jeremias Rodriguez: “Ha disonorato il padre”

Pomeriggio 5, Antonio Zequila attacca Jeremias Rodriguez: l’accusa choc in diretta

E’ terminata poco fa questa nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E se nella prima parte ampio spazio è stato dedicato ai fatti di cronaca più importanti della giornata, nella seconda Barbara d’Urso ha parlato de L’Isola dei Famosi e de La pupa e il secchione. Tra gli ospiti c’era anche il primo eliminato dal reality show adventure, Antonio Zequila. E proprio quest’ultimo ha fatto un’accusa choc a Jeremias Rodriguez che ha lasciato tutti senza parole. Cosa ha detto? Ha rivelato che il giovane avrebbe mancato di rispetto a suo padre:

“Dopo il temporale ha zittito in malo modo il padre, mortificandolo…E il padre si è messo a piangere…L’ha disonorato!”

Barbara d’Urso blocca Antonio Zequila a Pomeriggio Cinque: “No, non diciamolo”

Antonio Zequila ha poi rivelato di aver chiacchierato con il padre di Jeremias Rodriguez, il quale pare gli abbia confessato un segreto su suo figlio:

“Lui si è messo a piangere e mi ha rivelato un segreto…Una cosa che non è pubblica…E ci siamo abbracciati…”

A quel punto è intervenuta immediatamente Barbara d’Urso, che ha bloccato Antonio Zequila: “No, no…Non diciamola…Non sapevo neppure che avresti raccontato questa cosa…” L’attore, il quale è stato difeso da Maria Monsè, ha però continuato ad attaccare il naufrago argentino: “Fammi dire almeno che ne ha dette di tutti i colori…”

Antonio Zequila si difende dalle accuse di Jeremias Rodriguez: “Non ho mai corteggiato Estefania”

Vladimir Luxuria oggi in studio a Pomeriggio Cinque ha poi voluto chiedere ad Antonio Zequila il motivo per cui Jeremias Rodriguez gli ha dato del viscido senza troppi convenevoli facendo intendere che ci avesse provato con la modella argentina: “Perchè? Tu corteggiavi Estefania?” E l’ospite, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato che è tutto falso: “Estefania mi ha detto che non era attratta da Roger, ma da Jeremias…Io comunque non ho mai corteggiato nessuno…Sono fidanzato da 14 anni con la stessa donna…”