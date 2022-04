Arisa torna a parlare di Vito Coppola: “Sono innamorata ma c’è un problema”

Arisa chiarisce il suo rapporto su Vito Coppola: “Sono innamorata ma c’è un problema”

Arisa e Vito Coppola stanno insieme? Sono fidanzati? Da quando nei mesi scorsi hanno trionfato a Ballando con le stelle il gossip sul loro presunto flirt si sussegue ed i due artisti non hanno mai confermato o smentito tali rumors parlando del loro rapporto come di un qualcosa non bene definibile. Adesso, Arisa è ritornata a parlare del suo rapporto con Vito Coppola, in un’intervista al Corriere della sera. La cantante prima ha confessato: “Sono innamorata” e poi ha aggiunto:

“Ma questo è il problema, che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto… La vita è breve.”

Arisa e Vito Coppola non sono fidanzati, la cantante confessa: “Non sono una donna da sposare”

Arisa ha continuato l’intervista confessandosi a cuore aperto:

“Capisco che non sono una donna da sposare. Se non fossi Arisa e avessi più tempo, sarei una donna non da sposare, ma a cui fare una statua. Sono molto propensa ad amare, mi piace prendermi cura dell’altro. Però la vita che faccio è questa.”

La cantante ha anche aggiunto di essere sempre circondata da troppe persone e da tanti impegni e di non esserci quanto vorrebbe per le persone che ama. Insomma Arisa ha fatto chiarezza sulla sua storia con Vito Coppola.

Arisa e Vito Coppola non stanno insieme: la cantante fa chiarezza sul loro rapporto

Arisa e Vito Coppola non sono fidanzati, non stanno insieme ufficialmente ma Arisa ha confidato di essere innamorato o comunque di provare un forte sentimento per il ballerino del resto di recente ospite da Mara Venier a Domina In aveva rivelato di essere innamorata a senso unico e la sintonia tra i due si è vista anche a Il cantante mascherato.