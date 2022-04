Armando Incarnato provoca Alessandro, che lo sbeffeggia: “Stai al posto tuo”

Armando Incarnato mette alle strette il suo rivale: l’affondo a Uomini e Donne

Questa prima puntata settimanale del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è iniziata subito con il botto. Cos’è successo? La conduttrice ha chiamato al centro dello studio Riccardo, Ida e Alessandro per parlare delle loro conoscenze con i rispettivi pretendenti. In questa occasione proprio Alessandro Vicinanza ha subito dichiarato di voler chiudere la frequentazione con Valentina, asserendo che purtroppo non è scattato la famosa scintilla. A quel punto ha preso la parola il cavaliere napoletano, che ha sferrato una bella frecciata velenosa nei confronti dell’uomo:

“Non è che stai pensando ancora a Federica? Magari non ti scatterà nulla con tutte le donne perchè pensi ancora a lei…Guarda che Federica sta sempre fuori eh…”

Alessandro Vicinanza non ci sta e sbotta: “Cucciolo, stai al posto tuo”

Il cavaliere di origini salernitane non c’è però stato a subire passivamente gli attacchi di Armando Incarnato zittendolo subito in malo modo:

“Cucciolo, stai al posto tuo…Lo sai cucciolo…Non devo chiarire niente a te…Chiudi la boccuccia cucciolo…Vai a prenderti Lucrezia…”

A quel punto l’opinionista di Uomini e Donne, Tina, si è alzata in piedi per applaudire l’ex di Ida, che ha voluto ricordare al rivale cosa ha fatto lui mesi fa con una corteggiatrice di uno dei tronisti: “Bravo, finalmente!” Quest’ultimo ha comunque risposto per le rime, asserendo: “Mi amo perchè ti metto sempre all’angolo come e quando voglio…Ti piaceva tanto Federica…”

Uomini e Donne, Tina Cipollari va su tutte le furie: lo sfogo in diretta

Successivamente ha preso la parola l’opinionista, che si è scagliata come una furia contro Armando Incarnato, asserendo di credere sia molto meglio che non parli più:

“Hai torto, zitto! Pensa a quello che hai fatto tu in passato…Prima di parlare di Alessandro dovresti riflettere su ciò che hai fatto prima tu…”

E’ poi intervenuto Riccardo Guarnieri, che ha voluto sferrare una bella frecciata velenosa ad Alessandro Vicinanza: “Secondo me lui è un grande incantatore…Con Federica l’ho visto in difficoltà, mentre con Ida mai…” Tuttavia quest’ultimo ha subito rigettato al mittente tali accuse, chiedendogli la cortesia di pensare ai fatti suoi.