Ascolti Big Show-Don Matteo, impressionante divario: Rai1 tripla Canale5

Don Matteo surclassa la concorrenza: Rai1 travolge i rivali

L’ultima puntata di Don Matteo con Terence Hill come protagonista ha regalato risultati eccellenti a Rai Uno, che con la quarta puntata della fiction è tornata a far segnare ascolti stellari. Il primo canale ieri sera, probabilmente anche grazie al tanto atteso addio del personaggio principale, è riuscito a surclassare la concorrenza. Sono stati addirittura 6.093.000 gli spettatori raccolti e il 28.8% di share da cerchiare in rosso. Praticamente oltre il triplo di quanto raccolto da Big Show di Enrico Papi, che non è decollato neanche al terzo tentativo. La concorrenza fortissima non ha certamente aiutato Canale Cinque a risalire, ma spostare il programma al giovedì, collocato classicamente al venerdì, non si è certamente rivelata una mossa azzeccata vista la fiction campione di ascolti da affrontare. Il format del quinto canale ha raccolto davanti al piccolo schermo solo 1.728.000 spettatori e il 10.4% di share. Numeri sicuramente non convincenti.

Big Show non decolla: ascolti tiepidi su Canale Cinque

Anche ieri sera Big Show condotto comunque con grande professionalità dal bravissimo Enrico Papi non è riuscito a raccogliere chissà quanti telespettatori davanti alla tv. Troppo forte la concorrenza di Rai Uno, che con l’ultima puntata di Terence Hill da padrone di casa in Don Matteo ha sbaragliato la concorrenza. Da evidenziare però che, nonostante le due recenti sconfitte in termini di auditel, il programma di Canale Cinque non ha perso spettatori rispetto all’ultima puntata, nonostante non sia riuscito a raggiungere e oltrepassare la linea dei 2 milioni di persone. Tutto rimandato dunque alla prossima settimana, anche se difficilmente le cose potranno cambiare in maniera radicale per Mediaset.

Ascolti giovedì 21 aprile: ecco come sono andate le cose negli altri canali

Non solo Rai1 e Canale Cinque, la proposta televisiva di ieri sera giovedì 21 aprile si è rivelata particolarmente ampia. Non è andata lontanissimo dagli 1.728.000 spettatori e il 10.4% di share fatti segnare da Big Show Italia Uno, che con Taken – la vendetta: ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.462.000 spettatori e il 6.5% di share. Leggermente sotto il milione Rai2 con il film Maschi contro femmine, risultati comunque ben lontani da quelli dei principali canali.