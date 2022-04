Ascolti, crollo per Big Show: Enrico Papi lontanissimo dalla Via Crucis

Big Show, gli ascolti crollano: trionfo di Rai Uno nella serata di venerdì 15 aprile

Dopo il debutto tentennante Big Show ed Enrico Papi non decollano neanche al secondo tentativo. Il programma di Canale Cinque, nonostante gli ospiti di grande prestigio ed un’alternanza che sembrava riuscita tra momenti spensierati e racconti commoventi, non è riuscito a migliorare gli ascolti del debutto di settimana scorsa. Anzi, le cose sono andate peggio per il format di Mediaset, che ieri sera ha raccolto davanti alla TV solamente 1.783.000 spettatori e il 12.12% di share. Dati decisamente poco felici, con il pubblico che a poche ore dalla Santa Pasqua ha preferito seguire su Rai1 il Rito della Via Crucis di Papa Francesco, capace di incollare al piccolo schermo ben 4.307.000 spettatori e il 20.42% di share. Sicuramente la Rai ha potuto puntare su un’ottima calamita di ascolti, ma questo giustifica solo in parte i risultati poco convincenti di Canale Cinque. Non resta che attendere la terza puntata di Big Show.

Enrico Papi non decolla: gli ascolti della seconda puntata inferiori a quelli del debutto

I telespettatori raccolti da Enrico Papi ieri in prima serata su Canale Cinque non sono bastati. A maggior ragione se si considera che il debutto di settimana scorsa ha fatto segnare 2.2 milioni di utenti e uno share piuttosto basso, pari solo al 13.7%. Ascolti che non sono stati sufficienti per avere la meglio su Ci vuole un fiore di Rai 1, anche se in quel caso Big Show, che con la seconda puntata è stato comunque capace di regalare momenti commoventi, ha comunque superato i due milioni di spettatori. Ieri sera sono andati persi circa 500mila seguaci, anche se la concorrenza ha proposto uno degli eventi più seguiti dell’anno dal pubblico. Non capita tutti i giorni di assistere alla Via Crucis.

Rai 1 bene anche in seconda serata: convince la programmazione

Subito dopo l’evento di Papa Francesco Rai 1 è andata in onda con una nuova puntata del noto programma di Bruno Vespa in versione particolare, Speciale Porta a Porta – La Via Crucis dell’Ucraina. Proseguendo sulla scia della prima serata infatti il primo canale è riuscito ad intrattenere 2.451.000 spettatori e il 13% di share. Decisamente un successo, mentre l’uovo di Pasqua di Mediaset si è rivelato particolarmente amaro. Ma non è finita qui e venerdì prossimo Big Show proverà a risollevarsi.