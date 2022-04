Ascolti, vola Domenica In: Mara Venier inarrestabile contro Anna Tatangelo

Domenica In ha stravinto anche ieri la sfida degli ascolti: ecco i dati auditel del 24 aprile

Sta confermando il suo successo fino alla fine della fortunata edizione 2021/2022 il seguitissimo programma domenicale condotto da Mara Venier, che con la puntata di ieri, 24 aprile, ha ottenuto ancora una volta grandi ascolti. Come apprendiamo da Davide Maggio, sempre puntualisismo nell’aggiornare i lettori sui dati auditel delle trasmissioni andate in onda il giorno prima, a seguire la prima parte del contenitore del pomeriggio festivo di Rai1 sono stati esattamente 2milioni 821mila spettatori con il 18% di share, mentre nella seconda parte il pubblico è stato di 2milioni 295mila spettatori, share del 14.5%; bene anche l’ultimo breve segmento, quello dei saluti finali, che è stato visto da 2milioni 437mila spettatori, share del 17%.

La sfida in ascolti tra Rai1 e Canale5: ecco i dati auditel ottenuti da Scene da un matrimonio

Diretto competitor di Domenica In come nelle settimane precedenti anche ieri è stato Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo. A seguire la trasmissione pomeridiana domenicale della rete ammiraglia Mediaset sono stati poco più di 1milione e mezzo di telespettatori (esattamente 1milione 532mila, con l’8.5% di share). Una vittoria netta e schiacciante, quindi, per Mara Venier (che questa settimana ha avuto un piccolo problema di salute) regina indiscussa degli ascolti praticamente per tutta la stagione, anche nei mesi scorsi quando più volte ha prevalso contro la temibile concorrenza del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi.

Ascolti ieri, domenica 24 aprile 2022, degli altri programmi pomeridiani di Rai1 e Canale5

Non solo Domenica In e Scene da un matrimonio: il pomeriggio di ieri ha visto, come da tradizione, su Rai1 anche la messa in onda di Da noi… a ruota libera, con Francesca Fialdini, seguito da una media di quasi 2milioni di telespettatori e uno share che ha sfiorato il 15% (nello specifico, gli spettatori sono stati 1milione 964mila e lo share del 4.8%). A seguire le interviste di Verissimo su Canale5 sono stati invece 1milione 460mila spettatori (share del 10.3%) nella prima parte, 1milione 894mila telespettatori (share del 14.7%) nel secondo segmento e 2milioni 19mila telespettatori (15% di share) nella terza ed ultima parte.