Mara Venier e l’improvviso abbassamento di voce: “Sto meglio ma…”

Domenica In, tornata la voce per la conduttrice ma non del tutto: “Va bene rispetto a domenica scorsa”

Si è aperta sulle note di ‘Ciao mare’ interpretata dall’orchestra Casadei la puntata del programma domenicale di Rai1 che Mara Venier ha condotto oggi, 24 aprile 2022. E proprio al termine dell’esibizione dei suoi ospiti, la padrona di casa ha voluto rassicurare i telespettatori sulle sue condizioni di salute, o meglio, per essere precisi, della sua voce:

Benvenuti ad una nuova puntata di Domenica In. La voce è tornata ma non del tutto

ha asserito, aggiungendo poi: “Anche se la mia voce non è tornata del tutto, sto molto meglio di come stavo domenica scorsa”.

Mara Venier e l’ospitata dell’orchestra di Mirko Casadei: “Successo strepitoso”

“Domenica scorsa avete avuto un successo davvero strepitoso qui, regalandoci una bellissima Pasqua, perciò vi ho richiamati subito” ha detto subito dopo la conduttrice, tra gli applausi del pubblico nei primi minuti della trasmissione, a Mirko Casadei, tra gli ospiti di Domenica In di oggi.

Tu oggi sei bella come un fiore

ha invece detto a lei pochi secondi dopo il cantante, e Mara a tale complimento ha risposto scherzosamente: “Si, sono bella come una margherita”. Finiti i saluti iniziali, l’attenzione si è spostata su Raoul Bova, arrivato in studio per una lunga intervista.

Domenica In, ultimo mese di programmazione: l’edizione 2021/2022 finirà il 5 giugno

Ultime puntate del programma quelle in onda in questo periodo: la data di chiusura di questa ennesima trionfante edizione firmata Mara Venier è stata fissata infatti al 5 giugno, giorno in cui la conduttrice saluterà il suo pubblico e si allontanerà dalle telecamere per godersi il meritato riposo estivo, per poi tornare a settembre per un’altra stagione, come ha confermato in diretta proprio qualche tempo fa. E se squadra che vince non si cambia, ci aspettiamo di rivedere nella prossima edizione della trasmissione anche tutta la sua squadra, come Stefano Magnanensi dell’orchestra, che in un’intervista uscita proprio in questi giorni ha raccontato un particolare molto toccante, ricordando quando è stato colpito da un infarto, qualche anno fa: parlando di quel difficilissimo periodo, ha ammesso di essere stato salvato proprio dalla conduttrice…