Asia Argento: età, figli, morte sorella e madre, rapporto con il padre Dario

Asia Argento vita privata: età, altezza e peso dell’attrice e regista in giuria a The Band

Tornerà su Rai1 questa sera, venerdì 22 aprile 2022, la figlia di Dario Argento, che assieme a Carlo Verdone e Gianna Nannini ricoprirà, com’è noto da tempo, il ruolo di giudice a The Band, il nuovo programma condotto da Carlo Conti. Aspettando, quindi, di vederla alle prese con la valutazione delle esibizioni dei sedici gruppi in gara, scopriamo qualcosa sulla sua vita privata. Nata a Roma il 20 settembre del 1975, la sua età è di 46 anni; l’altezza, come scrivono alcuni siti, è di 1 metro e 68 centimetri, mentre il suo peso dovrebbe essere di circa 56 chili. Il suo vero nome in realtà non è Asia bensì ‘Aria’: nel bellissimo libro sulla sua vita, in titolato ‘Anatomia di un cuore selvaggio’, ha spiegato che quando è nata non era possibile darle il nome di un continente, motivo per il quale i genitori all’anagrafe l’anno chiamata, appunto, Aria, ma per tutti è sempre stata Asia. Nel dettaglio, il suo nome completo è Aria Maria Vittoria Rossa Argento.

La famiglia: il padre Dario Argento, la madre Daria Nicolodi, i figli e le sorelle

Asia è nata dal matrimonio del padre, il regista Dario Argento (nella foto in basso), con l’attrice Daria Nicolodi. Entrambi quando si sono sposati erano già genitori: Dario di Fiore e Daria di Anna. Asia Argento è quindi cresciuta con due sorelle, ma purtroppo Anna (come suddetto figlia solo della madre) ha perso la vita tragicamente in un incidente stradale avvenuto nel 1994, quando aveva solo ventidue anni. Di quel terribile evento, ma anche del non sempre facile rapporto con i genitori, Asia Argento ne ha parlato a cuore aperto nel suo libro uscito qualche anno fa.

Asia è a sua volta mamma: la sua prima figlia si chiama Anna Lou ed è nata dalla storia d’amore con Morgan; il secondo figlio, Nicola, è nato invece dall’amore con un regista al quale si è legata dopo la separazione da Morgan. Oggi Anna ha ventuno anni e Michele quattordici.

Perchè Asia Argento da parte della giuria di The Band? Risponde Carlo Conti

In pochi sanno che Asia, oltre ad essere una bravissima attrice e regista, ha anche inciso dei brani in passato: a ricordarlo è stato Carlo Conti qualche sera fa al TG1, motivo per il quale è stata scelta per far parte dei giudici dello show, ruolo a lei non nuovo avendolo ricoperto anche ad X-Factor e a Forte Forte Forte.