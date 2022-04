Avanti un altro: campione brucia secondi decisivi, Paolo Bonolis senza parole

Avanti un altro, concorrente arrivato fino al gioco finale spiazza il conduttore

Finisce in modo amaro l’avventura del concorrente di serata arrivato fino al gioco finale di Avanti un altro. Si parte da una possibile vincita di 160.000 Euro, cifra decisamente ghiotta per il concorrente Roberto che dopo quella che sembrava una buona partenza si è fatto prendere dall’ansia ed è leggermente andato in confusione. Il conduttore ha così deciso di interrompere momentaneamente il gioco finale per far rifiatare il personaggio più forte della serata e cercare di così di trasmettere tranquillità. Curioso il siparietto in cui i giudici del gioco sono intervenuti per correggere Roberto, che a una delle prime domande ha risposto correttamente la prima volta, prima di scambiare Tozzi prima con Totti e poi con tale Tocci. Momento divertente e colto dalla consueta ironia e simpatia di Paolo Bonolis, che è poi rimasto totalmente spiazzato quando il concorrente ha iniziato a ridere nel gioco finale, perdendo così secondi preziosi.

Paolo Bonolis ironizza con il campione: “Rimandato a settembre”

Sulla simpatia del campione che questa sera ha provato a strappare un ricco montepremi superiore a 150.000 euro non c’è niente da appuntare. Per tutti tranne che per Paolo Bonolis, che subito dopo la fine del gioco finale, nel quale il concorrente Roberto si è inceppato sul più bello. Il conduttore del game di Canale Cinque Avanti un altro, con la consueta ironia ha accompagnato la sconfitta del concorrente più forte della serata, uscito però a mani vuote dal programma: “Rimandato a settembre” – ha scherzato il presentatore romano al termine di una puntata decisamente divertente e piacevole per il pubblico da casa – . Il triste finale era però nell’aria ed altamente prevedibile, visto che il concorrente arrivato fino agli sgoccioli della puntata con la speranza di strappare l’importante bottino, si è inceppato più di una volta nel gioco del contrario.

Avanti un altro, il presentatore ammette sul gioco finale: “Non è facile”

Dopo il finale amaro di qualche sera fa, Avanti un altro non è riuscito a far tornare a casa con il sorriso il signor Roberto. Decisivo in negativo ancora una volta il gioco del contrario, con Paolo Bonolis che ha ammesso l’elevato tasso di difficoltà: “Non è semplice”.