Avanti un altro, fiato sospeso nel gioco finale: Paolo Bonolis annuncia…

Avanti un altro, finisce male per il concorrente: amarezza per il protagonista della serata Marco

Il concorrente Marco, arrivato fino alle battute finali della puntata di Avanti un altro, esce a mani vuote. Non è finita bene dunque l’avventura nel popolare gioco di Canale Cinque, che non è riuscito a regalare una prestigiosa vittoria da ben 175 mila euro al personaggio più forte della serata. Ad essere decisivo, come accade in ogni puntata del game show di Mediaset, è stato l’ormai celebre gioco delle risposte al contrario, che spesso e volentieri complica la vita dei concorrenti anche con le domande più semplici, visto che si può sempre scegliere tra due sole opzioni, a patto di puntare sul contrario rispetto a quanto andrebbe invece risposto. Amarezza dunque anche per il conduttore, che ha chiuso visibilmente amareggiato la serata.

Paolo Bonolis deluso nel finale di puntata: “Uffa, uffa”

Il finale della puntata odierna non è stato quello sperato da nessuno, né dal protagonista Marco, arrivato a giocarsi un importante bottino per poi vederlo svanire, e neanche da Paolo Bonolis. Il padrone di casa del famoso game show di Canale Cinque si è rammaricato nel finale, quando il protagonista di serata, dopo aver bloccato a 26.000 euro la somma possibile da portare a casa non è riuscito a strappare il montepremi. Fatale la risposta alla domanda “Chi ha vinto prima il premio Oscar tra due grandi registi italiani come Fellini e Vittorio De Sica?”. Massimo ha infatti optato per questo secondo, rispondendo dunque in maniera errata quando ormai non vi era più la possibilità di poter ripartire da capo con il giro di risposte. Niente da fare dunque e l’amarezza è stata palpabile anche per il conduttore: “Uffa, uffa, uffa, prima me l’aveva data giusta”.

Avanti un altro, ottime notizie per il pubblico: torna la versione serale

Buone notizie per il pubblico di Avanti un altro, che presto potrà tornare a gustarsi la versione serale del game di Canale Cinque, che era stato interrotto nelle scorse settimane. Stando alle novità dei palinsesti televisivi infatti a partire dal prossimo 8 maggio, salvo ulteriori colpi di scena, il gioco preserale farà nuovamente capolinea dopo la messa in onda del TG5 anziché prima e in una versione ovviamente più lunga di quella classica.