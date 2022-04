Avanti un altro, finale shock da Bonolis: “Ci hai lasciato con l’amaro in bocca”

Avanti un altro, finale da incubo: campione sbaglia all’ultima domanda

E’ il giovane Cosimo a giocarsi la possibilità di vincere 225.000 euro nel gioco finale di Avanti un altro, una puntata divertente ma che si chiude con un epilogo tristissimo. Dopo essersi inceppato un paio di volte il ragazzo ha bloccato la cifra della possibile vincita a 29.000 euro, non concedendosi dunque alcun errore. All’ultima domanda il campione della serata però crolla sul più bello per la sua rabbia e quella di Paolo Bonolis: “Ci hai lasciati tutti con l’amaro in bocca” – ha ammesso deluso il conduttore. C’è stato spazio però anche per un simpatico siparietto andato in scena sempre nel corso della puntata odierna. Il presentatore ha infatti espresso sconsolato il suo pensiero su una domanda posta ad un concorrente ma giudicata troppo semplice: “Ma che domanda stupida!”. Il quesito poneva chi avesse più follower sui social tra tra Cristiano Malgioglio, Ronaldo e Militello, con ovviamente il fuoriclasse portoghese che è seguito da milioni di persone sparse in ogni angolo del mondo.

Paolo Bonolis e la bella notizia ricevuta: ecco cosa accadrà nei prossimi mesi

Proprio nei giorni scorsi il noto conduttore di Canale Cinque ha ricevuto la lieta notizia del ritorno delle puntate serali di Avanti un altro. I telespettatori ricorderanno che dopo alcune puntate non troppo brillanti dal punto di vista dei dati auditel Mediaset aveva deciso di accantonare il game show per trasmettere i sempreverde film di Checco Zalone. Ebbene nelle domeniche estive andranno in onda le restanti puntate condotte dal mattatore romano, che quindi vedrà completato il ciclo degli episodi in versione serale di Avanti un altro! Pure di sera. Le puntate ovviamente sono già state registrate nei mesi scorsi e attendono solo la messa in onda, prevista dal mese di giugno in poi.

Avanti un altro prende il posto dello zio Gerry nel periodo estivo: il conduttore torna a settembre?

Spetterà dunque al presentatore amatissimo occupare la casella del pre-serale di Canale Cinque nei prossimi mesi. In onda con il nuovo ciclo di puntate da diversi mesi Paolo Bonolis ha dunque ricevuto la notizia che sarà lui il designato ad entrare nelle case degli italiani con il suo game show anche in estate. Niente da fare per un altro conduttore richiestissimo dal pubblico, ovvero Gerry Scotti, che con tutta probabilità riprenderà il proprio posto con Caduta Libera il prossimo autunno.