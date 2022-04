Avanti un altro, retroscena puntate mai viste: Bonolis verso il recupero

Avanti un altro torna in prima serata in estate: Mediaset manderà in onda le puntate mai viste

Finalmente sta per giungere questa lunga stagione televisiva e già si profila all’orizzonte la calda estate che dovrà fare compagnia ai telespettatori con programmi nuovi e non. Se da una parte sembra proprio che Temptation Island non sarà della partita, dall’altra, da quanto riporta Publitalia, nel weekend di Canale5 ci sarà posto per le puntate mai viste di Avanti un altro! Pure di sera. Il pubblico ricorderà che dopo alcune puntate non troppo brillanti dal punto di vista degli ascolti Mediaset aveva deciso di accantonare il game show per trasmettere i sempreverde film di Checco Zalone. Ebbene nelle domeniche estive andranno in onda le restanti puntate condotte dal mattatore per eccellenza.

Paolo Bonolis inarrestabile: andrà in onda anche in estate con le repliche sette giorni su sette

Per Paolo Bonolis giugno non segnerà il mese della fine della sua stagione estiva perché Avanti un altro andrà in onda in replica sette giorni su sette. Ora come ora il pubblico si sta divertendo con quelle famose cinquanta puntate mai andate in onda durante il mese del lockdown. Puntate esilaranti, come sempre, ma anche stranianti dato che sono state registrate prima che scoppiasse la pandemia e la conseguente emergenza sanitaria. In una delle ultime puntate andate in onda un campione è stato squalificato al var, per via di un malfunzionamento del pulsante, e colui che gli è subentrato ha vinto un montepremi di sessantamila euro (c’è stata grande tensione nel finale di partita).

Novità per il celebre conduttore di Canale5: per lui un nuovo programma?

C’è un’importante novità per Paolo Bonolis, spoilerata da sua moglie nei mesi precedenti: un nuovo programma pare essere in dirittura d’arrivo su Canale5. Lo show in questione per la prima volta non sarebbe un format scritto da lui e dai suoi autori di fiducia bensì uno che arriva direttamente dalla Germania il cui meccanismo è alquanto intrigante: tre vip e uno spettatore, scelto a caso tra il pubblico, sono in gara contro il conduttore per aggiudicarsi la guida della trasmissione. Il vincitore avrà poi il diritto a modificare il format a suo piacimento.