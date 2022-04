Avanti un altro, grande tensione nel finale: il campione spiazza Paolo Bonolis

Avanti un altro, arriva un successo importante da Paolo Bonolis: vinti 60.000 euro

Anche questa sera il popolare game show di Canale Cinque Avanti un altro ha regalato emozioni a non finire. Il campione di serata è riuscito a portare a casa un importante bottino da 60mila euro davanti al conduttore Paolo Bonolis. Per la seconda volta nel giro di pochi giorni il presentatore romano si è ritrovato, per sua grande gioia, a premiare con un ricchissimo premio un concorrente. La domanda finale ha lasciato lo studio intero e lo stesso conduttore a fare i conti con una tensione palpabile, spezzata dalla risposta errata nel gioco del contrario, che ha permesso al campione di serata di uscire tra gli applausi del pubblico e con un assegno da 60.000 euro in tasca. ‘Cosa fanno le guardie nel gioco Guardie e ladri, fuggono o rincorrono’? Risposta che è stata abbastanza semplice da dare, visto che tutti almeno una volta nella vita abbiamo provato questo divertente gioco!

Il conduttore rassicura il campione di serata: “Lei è molto bravo”

Prima di arrivare alla vittoria finale però il campione della puntata odierna di Avanti un altro si è ovviamente ritrovato ad affrontare anche momenti complicati nel gioco finale. In diverse occasioni infatti il personaggio della serata ha dato la risposta corretta, che ovviamente è errata nel gioco in cui viene convalidato l’esito contrario. Nonostante qualche sbavatura l’uomo, capace di vincere al termine della serata ben 60.000 euro, ha giocato alla grande anche se in una occasione è sembrato essere sconsolato al momento della risposta. Bravissimo il padrone di casa Paolo Bonolis a tenere alta l’attenzione e ad incoraggiarlo: “Lei è molto bravo” – l’infusione di coraggio del conduttore tra gli applausi del pubblico presente – .

Avanti un altro, bene gli ascolti per Bonoli: ma Rai1…

Dopo lo storico trionfo di qualche sera fa, questa sera il presentatore del game di Canale 5 ha accompagnato un’altra grande vittoria nel suo format. Da anni infatti il programma pre-serale, che generalmente si divide la stagione televisiva con Gerry Scotti raccoglie davanti al piccolo schermo milioni di italiani e i dati sono sempre pronti a testimoniarlo. Ieri sera Avanti un altro è stato seguito da 3.398.000 (19.2% di share). Non basta per reggere però il testa a testa con L’Eredità di Rai Uno, che ha avuto un ascolto medio di 4.705.000 spettatori (25.7%)