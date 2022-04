Barbara d’Urso choc a La pupa e il secchione: “Elena Morali è fuggita”

La pupa e il secchione, Barbara d’Urso fa un annuncio clamoroso su Elena Morali: “Si è data alla fuga”

Barbara d’Urso, dopo aver parlato con Flavia Vento, ha rivelato al pubblico a casa che questi ultimi giorni sono stati particolarmente complicati per Elena Morali, che nei giorni scorsi si è data alla fuga. Successivamente ha mandato in onda la clip in cui la pupa è andata su tutte le furie dopo non essere stata in grado di affrontare una prova. Una volta finito l’RWM la conduttrice de La pupa e il secchione ha chiesto alla pupa di spiegare cos’è successo:

“Io ho avuto un Covid molto brutto…E io non sento niente…Nella prova del gusto ero quindi in difficoltà…Ho purtroppo perso le staffe…”

Barbara d’Urso a Elena Morali a La pupa e il secchione: “Hai avuto un reazione molto forte”

Ha poi ripreso la parola Barbara d’Urso per rivelare al pubblico a casa che Elena Morali ha davvero avuto un reazione decisamente forte ed inaspettata:

“Mi hanno raccontato che tu hai avuto una reazione molto, molto forte…Eccessiva…Sei fuggita nei campi…Non ti ritrovavano più ed è stato un momento molto complicato…”

La concorrente de La pupa e il secchione, che poco prima ha discusso con Paola Caruso, ha quindi dichiarato di aver vissuto un momento davvero difficile: “Mi sono sentita a disagio in quel momento…Comunque rimango, non vado certo via…”

Elena Morali nel mirino di Emy e Asia Valente: “Si è rifatta un po’ troppo”

Barbara d’Urso ha poi dichiarato che Elena Morali, in pochissimi giorni nella villa de La pupa e il secchione, è già riuscita anche ad attirarsi le antipatie di alcune pupe, cogliendo l’occasione per lanciare una clip per mostrare cos’è accaduto in villa. Una volta finito l’RWM la concorrente de La pupa e il secchione è rimasta davvero senza parole, limitandosi a dire: “Finché non faccio male a nessuno e pago con i miei soldi…Se voglio farmi qualche ritocchino non credo ci sia nulla di male…”