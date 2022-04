Paola Caruso si difende dalle accuse di Elena Morali: “Non ti ho fatto niente”

La Pupa e il Secchione, Paola Caruso replica a Elena Morali: “Non ti ho fatto niente”

Finalmente nella nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show, ha fatto il suo ingresso nel programma la pupa Paola Caruso. Quest’ultima si è subito scontrata con Elena Morali, dopo aver visto una clip in cui ha parlato male di lei per il fatto di averla beccata lo scorso anno con il suo fidanzato Luigi Favoloso. Paola si è difesa, dato che ha replicato a Elena: “Con lui ci sta, a me che non ti ho fatto niente mi hai bloccato”.



Elena Morali chiede un confronto con Paola Caruso a La Pupa e il Secchione: “Vorrei spiegazioni”

Nel nuovo appuntamento de La Pupa e il Secchione Show, la conduttrice Barbara D’Urso per iniziare ha affermato: “Attenzione, io ho visto un bacio sulla bocca tra Elena e Aristide!”. Quest’ultimo ha prontamente sottolineato: “A stampo, è un’amicizia crescente, sono tenerezze”. Elena invece ha aggiunto: “Ha detto che è una dimostrazione di puro affetto”. Antonella Elia ha avvertito Elena: “Non ti fidare che poi ti appizza la lingua”. Paola Caruso non ha perso tempo per provocare Elena: “Non so il tuo fidanzato se pensa che è una bella dimostrazione di affetto!”. La risposta di Elena non si è fatta attendere, visto che ha ribadito: “Infatti la cosa che ho detto è stata è una cosa di affetto”. A questo punto la conduttrice si è rivolta a Paola dicendole: “A proposito di fidanzati, Elena all’interno della villa nel confessionale ha fatto delle confessioni su di te”. Le parole pronunciate da quest’ultima riguardo a Paola e in confessionale sono state le testuali:

“Paola Caruso e il mio fidanzato si sono visti a casa mia, le dico se sei mia amica perchè non mi chiami, ci sono state questioni, non ho creduto alla versione di Paola, vorrei chiederti delle spiegazioni“.

La Pupa e il Secchione, Paola Caruso zittisce Elena Morali: “Prenditela con il tuo fidanzato”

Paola Caruso ha risposto alle accuse che le ha fatto Elena Morali: “Abbiamo già parlato di questo argomento, quello che mi ha dato fastidio è che eravamo amiche, ti sei convinta di una roba che non esiste, già che metti le telecamere c’è qualcosa che non va, mi hai bloccato, io non riesco a parlare con te, non mi hai creduto, non siamo mai riuscite a chiarire”. La fidanzata di Luigi Favoloso ha spiegato le sue ragioni: “Nel momento in cui vedo una cosa, le telecamere ce l’ho per il ladri, lui non è proprio un santo”. Per concludere Paola ha zittito Elena, che intanto ha deluso il fidanzato: “Prenditela con lui, non con me, mi mettono sempre in mezzo!”.