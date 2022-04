Barbara d’Urso, dolore privato: “Anch’io ho perso…”, l’ha svelato a Pomeriggio 5

Pomeriggio Cinque: la conduttrice fa una confessione privata in diretta Tv

E’ terminata poco fa anche quest’ultima puntata del programma quotidiano condotto da Barbara d’Urso. E ovviamente la seconda parte è stata dedicata interamente ad argomenti molto più frivoli. In questa occasione la presentatrice ha anche informato i numerosi telespettatori che in queste ultime ore Maria Laura De Vitis è finita al centro delle polemiche a La pupa e il secchione per via della sua passata storia d’amore con Paolo Brosio, vista la loro enorme differenza d’età (in tanti l’hanno accusata di essercisi messa insieme solo per ottenere popolarità). E anche oggi in studio è stata duramente criticata. Ad un certo punto la presentatrice ha preso nuovamente la parola per spezzare una lancia in favore della pupa, facendo presente che avendo perso il padre in giovanissima età magari ha cercato semplicemente una figura che lo sostituisse. Successivamente ha anche colto l’occasione per fare una confessione intima:

“Anch’io che ho perso mmmmh senza entrare nello specifico…I primi tempi mi sono fidanzata con un uomo che aveva tanti anni più di me perché ricerchi ad un certo punto il padre…Ci può stare…Poi ho avuto l’inversione di tendenza…”

Maria Laura De Vitis al centro delle polemiche: interviene oggi la mamma

Barbara d’Urso ha poi dato la parola alla sua ospite a Pomeriggio 5, che ovviamente ha preso le parti senza se e senza ma di sua figlia:

“Si sono incontrati in un momento di difficoltà…Per qualche mese si sono aiutati a vicenda, e poi si sono lasciati com’è giusto che sia…”

Roberto Poletti oggi in studio però ha subito ribattuto, puntando il dito contro la signora perchè con queste dichiarazioni avrebbe semplicemente dato il cattivo esempio non rispettando l’amore tra i due. Quest’ultima però ha subito ribattuto a tono all’ospite della trasmissione condotta dalla popolare presentatrice partenopea, che con l’ultima puntata de La pupa e il secchione non ha ottenuto ascolti esaltanti: “Non ho niente in contrario contro le coppie con differenza di età marcate…Rispetto le decisioni di mia figlia, ma non ho condiviso il fatto che si fosse messa insieme a lui…”

Barbara d’Urso dà un’anticipazione: “Da lunedì tornerò a Milano”

Subito dopo aver affrontato questo argomento, la conduttrice ha dato una succosa anticipazione. Difatti la padrona di casa di Pomeriggio Cinque ha rivelato che a partire da lunedì tornerà a Milano, visto che questo ultimo mese e mezzo l’ha passato a registrare La pupa e il secchione show dagli studi Elios a Roma. A proposito del suo reality ha già anticipato che del caso Maria Laura De Vitis ne parlerà anche martedì sera in puntata con la diretta interessata.