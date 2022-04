Ascolti, male La pupa e il secchione: crolla ancora Barbara d’Urso

La pupa e il secchione crolla: la puntata di ieri sera è la meno seguita di questa edizione

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show condotto da Barbara d’Urso. Ovviamente i colpi di scena non sono certo mancati e neppure le sorprese, che tanto hanno commosso i protagonisti. Ma come saranno andati gli ascolti? Non benissimo. Difatti la puntata andata in onda ieri sera su Italia 1 è stata la meno seguita in assoluto di questa edizione riuscendo a raggiungere solo il 7.7% di share fino a tarda notte. C’è però da segnalare che il programma continua ad essere seguito molto tra i giovanissimi, che hanno consegnato alla conduttrice un buon 11.38% di share (nel target commerciale il programma si è invece fermato all’ 8.81%).

Barbara d’Urso commenta gli ascolti del suo reality show: “Picchi del 16% di share”

Ovviamente la conduttrice de La pupa e il secchione non ha potuto certo esimersi dal commentare gli ascolti usciti giusto poco fa (il post è disponibile dopo questo paragrafo). Cosa ha detto? Ha rivelato di essere felice che nonostante il big match di Coppa Italia andato in onda alla stessa ora su Canale 5, il suo show ha comunque raggiunto picchi del 16% di share con poco meno di 2 milioni di telespettatori:

“Grazie per tutti voi che ieri sera avete visto su Italia1 il mio programma nonostante la partitona Inter-Milan!! Grazie per i nostri amati picchi del 16% di share e di quasi 2 milioni di spettatori!”

La popolare presentatrice, che ieri sera si è molto arrabbiata con Mila Suarez, ha poi ricordato che settimana prossima ci sarà la semifinale. Chi saranno i concorrenti che riusciranno ad accedere alla finale?

Buongiorno! Grazie per tutti voi che ieri sera avete visto su Italia1 #lapupaeilsecchioneshow nonostante la partitona Inter-Milan!! ❤️❤️Grazie per i nostri amati picchi del 16% di share e di quasi 2 milioni di spettatori! E martedì prossimo c’è la SEMIFINALE!! #colcuore❤️ pic.twitter.com/zq6wVJNYyW — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 20, 2022

Ascolti Tv, trionfa il derby Inter – Milan su Canale 5: concorrenza spazzata via

Si segnala inoltre che è stato il match di ieri sera andato in onda su Canale 5 ad aver vinto nettamente la serata con quasi 7 milioni di telespettatori e il 29% di share. Rai1 si è comunque difesa bene con la serie Tv francese La Scogliera dei Misteri, che ha intrattenuto ben 3 milioni e 205 mila telespettatori con il 14.40% di share. I talk show politici su Rai3, Rete 4 e La 7 non hanno invece risentito per nulla della difficilissima controprogrammazione.