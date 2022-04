Barbara d’Urso ha fatto un gesto incredibile: a rompere il silenzio è stata…

Barbara d’Urso: “Devo ringraziarla. Mi fa lavorare così mantengo mio figlio” svela la nota showgirl

Da qualche tempo non compariva più in tv, Paola Caruso: è stata per anni la Bonas di Avanti un altro prima di entrare nel magico mondo di Barbara d’Urso e dei suoi salotti televisivi. In ultimo la partecipazione al reality show di Italia1 La pupa e il secchione show che, nonostante gli ascolti non siano alle stelle, a una certa fetta di pubblico piace. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv la nota showgirl non lo ha nascosto più:

“Devo ringraziare Barbara d’Urso perché se non ci fosse stata lei non avrei potuto mantenere mio figlio”.

Paola Caruso mantiene suo figlio da sola: “Il padre non mi ha mai dato un euro”

Davvero: ce non ci fosse Barbara d’Urso, che ieri ha avuto un problema in diretta, come farebbe la pupa a mantenere suo figlio? Sempre al sopracitato settimanale la showgirl ha ammesso che il padre di suo figlio “non mi ha mai dato un euro” e infatti deve per forza lavorare perché se no chi manda avanti la casa, chi paga la tata e i vestiti e la scuola? Insomma, Paola lo sta crescendo da sola, con l’aiuto della sua mamma, e anche della madrina speciale che è la conduttrice di Pomeriggio 5 che non l’ha mai abbandonata nel momento del bisogno.

La pupa e il secchione show e le altre esperienze tv della coppia d’Urso-Caruso

Continua la messa in onda de La pupa e il secchione show con protagonisti diverse pupe e diversi secchioni già appartenenti al mondo dello spettacolo, tant’è che in molti hanno recriminato alla conduttrice di aver trasformato lo show in una sorta di salotto di revival di Live Non è la d’Urso. E proprio lì Paola Caruso è stata una delle note protagoniste con le sue polemiche e quant’altro, per non parlare di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Infine Paola Caruso è fidanzata in questo momento? Per ora “frequento una persona” e sta cercando di capire cosa le riserverà il futuro dal punto di vista sentimentale. Per ora non si sa se tra loro c’è stato un bacio e si sa solo che è una persona conosciuta nell’ambiente, ma che preferisce non svelato, per il momento.