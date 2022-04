Barbara d’Urso, problema in diretta a Pomeriggio 5: “Mi avete fatto saltare?”

Pomeriggio Cinque, salta il promo della conduttrice: problemi in diretta

E’ iniziata poco fa una nuova puntata del programma pomeridiano di Canale 5. Prima però di iniziare la trasmissione il pubblico è abituato a vedere il promo di Barbara d’Urso, che tra una pubblicità e l’altra, anticipa gli argomenti che verranno poi trattati in puntata. Tuttavia oggi è successo qualcosa di strano. In pratica il promo è durato pochissimi secondi, ma tanto è bastato per vedere la conduttrice spaesata. Difatti gli spettatori a casa hanno visto quest’ultima chiedere alla regia se fosse saltato il collegamento (il video di questo momento è disponibile subito dopo il secondo paragrafo): “Mi avete fatto saltare?”

Barbara d’Urso spiega in diretta il motivo per cui è saltato il promo: “Non ve lo nascondo”

Una volta finita la soap opera turca Brave and Beautiful è iniziata come al solito la nuova puntata di Pomeriggio 5. Ed in questa occasione la conduttrice ha subito voluto mettere le cose in chiaro con i suoi numerosi telespettatori spiegando il motivo per cui il classico promo introduttivo della puntata non è andato in onda, come al solito:

“Vi racconterò un segreto perchè tra di noi non ci sono segreti…Fino a qualche minuto fa pensavo di essere a Scherzi a parte perchè mi sono messa davanti alla telecamera pronta per fare il promo…E ho aspettato, ma alla fine non sono entrata nelle vostre case…”

Successivamente la presentatrice, che giorni fa ha dato qualche anticipazione su La pupa e il secchione, ha quindi colto l’occasione per elencare gli argomenti trattati oggi in trasmissione.

Pomeriggio 5: la conduttrice torna a parlare del ‘caso Buzzanca’

Barbara d’Urso, dopo aver parlato nella prima parte della trasmissione dei fatti di cronaca più importanti, tra cui anche l’omicidio di un ragazzo in un ristorante a Pescara, ha poi dedicato ampio spazio al ‘caso Lando Buzzanca’ con i suoi analisti. Ovviamente sul finire della puntata ha anche colto la palla al balzo per dare qualche succosa anticipazione sulla puntata di domani sera del La pupa e il secchione, confidando ai telespettatori che ne succederanno davvero di tutti i colori.