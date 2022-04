Barbara d’Urso fuori da Pomeriggio 5 e Mediaset: arriva il clamoroso retroscena

Barbara d’Urso sempre più lontana da Mediaset? Arriva l’indiscrezione di Dagospia

Ormai sono mesi che la conduttrice è finita al centro di varie indiscrezioni sul suo futuro in Tv. La cosa certa è che il suo contratto con Mediaset finirà a dicembre 2022, come ha confermato lei stessa in più occasioni. Verrà rinnovato? A quanto pare no. Difatti il portale Dagospia.it ha riportato che Mediaset sembra non avere la minima intenzione di prolungare il contratto alla conduttrice di Pomeriggio 5:

“Il contratto di Barbara D’Urso scadrà a dicembre 2022…Non è più nei piani dell’Azienda. Dopo anni di tentativi andati a vuoto sarebbe arrivato il momento della parola fine…”

Sarà vero? Ovviamente i fan sui social hanno già mostrato di essere molto preoccupati.

Pomeriggio Cinque: la conduttrice fatta fuori anche dal suo programma? L’ultimo retroscena

Sempre il portale Dagospia.it, dopo aver rivelato che il contratto di Barbara d’Urso con Mediaset pare non verrà rinnovato, ha anche riportato un’altra succosa indiscrezione. Difatti il noto sito web è venuto a conoscenza che la conduttrice, che oggi ha dato alcune anticipazioni sulla puntata di stasera de La pupa e il secchione, dovrebbe terminare la sua esperienza alla guida del popolare programma quotidiano del pomeriggio di Canale 5 a giugno: “Fuori a giugno anche da Pomeriggio 5, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto…” Come andrà a finire tutta questa faccenda?

Chi prenderà il posto di Barbara d’Urso nel programma del pomeriggio di Canale 5?

Ovviamente sono già stati in tanti a chiedersi sui social chi potrebbe prendere il suo posto a Pomeriggio Cinque, qualora tutti questi rumor venissero confermati. Di certezze a tal proposito non ce ne sono, ma si segnala che sui social hanno già ipotizzato che a prendere il posto della popolare conduttrice potrebbe essere una tra Veronica Gentili e Federica Panicucci. Difatti quest’ultima ha già dimostrato di essere altamente all’altezza di condurre un programma di cronaca, visti gli ottimi risultati ottenuti alla guida di Mattino 5 al fianco di Francesco Vecchi, l’altra invece è da anni alla conduzione di programmi politici su Rete 4 e il pubblico ha sempre molto apprezzato il suo stile. Tutti questi rumor verranno presto confermati? Chissà, intanto al momento la diretta interessata ha preferito non rilasciare dichiarazioni in tal senso.