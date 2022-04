Barbara d’Urso, brutta sorpresa: a rischio lo studio di Pomeriggio 5?

Pomeriggio Cinque costretto a trasclocare in un nuovo studio? L’indiscrezione di TvBlog

Scopriamo dai colleghi di Blogo un curioso rumor riguardante Barbara d’Urso e la sua trasmissione del pomeriggio su Canale5: in un articolo pubblicato questa mattina e dedicato a tre possibili nuove naufraghe de L’isola dei famosi, il sito succitato ha fatto il nome di Maria Laura De Vitis, attualmente nel cast de La pupa e il secchione, che potrebbe essere, appunto, tra i prossimi personaggi a sbarcare in Honduras. E proprio citando lei, il sito ha rivelato un curioso retroscena, ossia: “Pare che, di ritorno a Milano dopo la conclusione delle registrazioni del suo show su Italia 1 in onda tutti i martedì in prima serata, abbia trovato una brutta sorpresa…”. La sorpresa in questione sembra riguardare lo studio nel quale lavora che, stando a quanto detto da TvBlog, potrebbe non essere più lo stesso.

Barbara d’Urso si trasferisce in un altro studio nelle ultime settimane di programmazione?

Stando all’indiscrezione in questione Pomeriggio 5 prima della pausa estiva potrebbe dover dire addio allo studio dal quale è andato in onda per tutta la stagione e trasferirsi in quello del TG Com, molto più piccolo, che è lo stesso utilizzato ormai da mesi da Francesco Vecchi e Federica Panicucci per Mattino 5 News. Sempre lo studio in questione ha ospitato Pomeriggio 5 News, con la conduzione di Simona Branchetti, nel periodo delle feste natalizie. Sarà vero? Scopriremo nelle prossime puntate se realmente Barbara dovrà fare armi e bagagli e cambiare location per l’ultimo mese di diretta.

Indiscrezioni sul pomeriggio di Canale5: Veronica Gentili al posto di Barbara d’Urso in estate?

Studio televisivo a parte, si parla da tempo anche dei cambiamenti che la rete ammiraglia Mediaset apporterà al palinsesto in vista della bella stagione ormai alle porte: oltre al ritorno di Simona Branchetti al mattino, al posto della coppia Vecchi-Panicucci, si è scritto del possibile approdo di Veronica Gentili alla conduzione di una versione estiva di Pomeriggio Cinque, ma al momento non sappiamo se la notizia è già ufficiale o se si tratta, appunto, solo di un rumor. Ciò che sembra certo, comunque, è che Barbara tornerà puntualissima a settembre.