Federica Panicucci-Francesco Vecchi, è ufficiale: a prendere il loro posto sarà…

Confermato il ritorno di Simona Branchetti in estate nella fascia oraria di Mattino Cinque News

Manca poco più di un mese al termine della stagione tv 2021/2022, che vedrà la chiusura (solo per il periodo estivo ovviamente) della maggior parte dei programmi attualmente in onda e la sostituzione, di alcuni di essi, con trasmissioni pensate per la bella stagione. Si parlava da tempo del ritorno di Simona Branchetti nel mattino di Canale5, dopo il successo dello scorso anno con il suo Morning News: anticipata da TvBlog, la notizia è stata confermata ufficialmente ieri dallo stesso sito, che dunque ha annunciato una seconda edizione del programma. La giornalista, quindi, si prepara a prendere il posto dei colleghi nelle calde mattinate di giugno, luglio e agosto, dopo essere stata il volto, lo ricordiamo, di Pomeriggio 5 News nel periodo natalizio.

La nuova mattina di Canale5: Simona Branchetti in estate, Federica Panicucci e Francesco Vecchi da settembre

Ancora poche settimane di lavoro, quindi, per la coppia Francesco Vecchi-Federica Panicucci, e poi finalmente le meritate vacanze. Ricordiamo, a tal proposito, che la conduttrice (nei giorni scorsi protagonista di una gaffe) si è assentata dal programma per qualche tempo, nel periodo delle feste natalizie, dovendo condurre prima il Concerto di Natale da Roma e poi Capodanno in Musica da Bari, mentre il giornalista è rimasto ininterrottamente in video anche durante le festività. Dopo la sostituzione estiva con la collega, è comunque certo il loro ritorno a settembre per un’altra edizione di Mattino Cinque, quest’anno rinominato Mattino Cinque News e trasferito in corso d’opera in un altro studio.

Simona Branchetti e il ritorno di Morning News in estate: sfiderà la nuova versione di Unomattina

Competitor della giornalista di Canale5 da giugno a settembre sarà, come lo scorso anno, l’edizione estiva di Unomattina, in onda sul primo canale della Rai, che però andrà in onda in un nuovo formato rispetto al passato: le prime due ore saranno infatti affidate al TG1 mentre un segmento molto più lungo, che dovrebbe potrarsi fino a mezzogiorno, sarà invece affidato alla rete. Padroni di casa saranno Maria Soave e Massimiliano Ossini i quali, comunque, pare non avranno spazi nettamente separati.