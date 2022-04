Barbara d’Urso, momento complicato a Pomeriggio 5: “Tante notizie brutte”

La conduttrice cambia argomento, ma è in difficoltà: “Sempre abbastanza complicato”

Quest’oggi a Pomeriggio Cinque si è parlato di qualcosa di veramente doloroso ovvero della triste storia di Samantha, morta per via del silicone al seno. Oggi l’autopsia e la conduttrice Barbara d’Urso ha avuto modo di parlare col marito distrutto dal dolore. Quando, verso le 18.00 in punto, si è dovuto cambiare argomento lei è apparsa veramente in difficoltà dicendo che è “sempre abbastanza complicato” anche per il pubblico che da quindici anni la segue con tanto affetto come ha fatto anche ieri dati gli ascolti ottenuti.

Barbara d’Urso spiega: “A volte ci sono tante notizie brutte, e a volte cerchiamo di farvi sorridere”

E sempre durante la diretta odierna di Pomeriggio 5 l’infaticabile conduttrice ci ha tenuto a dare una spiegazione ai suoi numerosi telespettatori che ogni giorno decidono di passare il pomeriggio con lei, prendendo un immaginario caffeuccio, dicendo che “a volte ci sono tante notizie brutte”, dato che è solita occuparsi di tanta cronaca nera, mentre spesso si creano dei veri e propri dibattiti sull’amore, sulle coppie e la differenza d’età, e poi ancora sull’intero in affitto, come nella puntata di ieri, senza mai dimenticare il tavolo con i suoi analisti che nella seconda parte del programma sono soliti dibattere dell’argomento che si decide di trattare.

Pomeriggio Cinque confermato a settembre? La conduttrice potrebbe non lasciare Mediaset

Nel salotto di Barbara d’Urso ci sono sempre moltissimi ospiti, ma se da una parte parlano di ciò che sono chiamati a parlare, dall’altra, nei meandri della loro anima, vorrebbero sapere con certezza se a settembre la conduttrice sarà al suo posto, come ogni anno da quindi anni a questa parte, o se invece dovranno cercarsi un altro lido dove dire le loro opinioni più disparate. Prima ci ha pensato Dagospia a rivelare che Mediaset non avrebbe più rinnovato il suo contratto in scadenza dicembre 2022, ma dall’altra TvBlog ha svelato che salvo colpi di scena lei dovrebbe essere al suo posto a partire da settembre. Quale sarà la verità? Insomma, le ultime voci sono state smentite e chissà che a giugno non sia proprio lei a svelare al pubblico quale sarà il suo futuro in televisione.