Barbara d’Urso, rinnovo contratto, novità Pomeriggio 5: smentite voci di ieri

Pomeriggio Cinque va avanti fino a fine giugno: Mediaset ripone ancora fiducia nella conduttrice

Ieri pomeriggio il portale Dagospia.it ha riportato la clamorosa news sul fatto che Mediaset pare non abbia la minima intenzione di rinnovare il contratto a Barbara d’Urso in scadenza a dicembre 2022. E questa è stata la news del giorno. Oggi però ecco arrivare il clamoroso colpo di scena. Di cosa si tratta? TvBlog.it ha rivelato che il programma quotidiano del pomeriggio di Canale 5 condotto proprio dalla popolare presentatrice si allunga di un altro mese (dovrebbe finire a fine giugno anziché fine maggio):

“Il pomeriggio televisivo di Canale 5 che sarebbe dovuto terminare alla fine di maggio, andrà avanti ancora per altro tempo…”

Insomma pare davvero che l’Azienda di Cologno Monzese continui a riporre fiducia nella presentatrice, nonostante le tanti voci di corridoio di ieri riportassero il contrario.

Barbara d’Urso, salta la messa in onda del suo programma in estate: le ultime anticipazioni

Sempre il portale TvBlog.it ha poi rivelato che pare sia saltata la messa in onda della versione estiva di Pomeriggio Cinque, che in base alle indiscrezioni sarebbe dovuta essere condotta da Simona Branchetti:

“Non sarebbe prevista per questa estate nessuna edizione di Pomeriggio 5 news con la conduzione di Simona Branchetti…”

Per chi non se lo ricordasse, proprio la Branchetti ha sostituito nel periodo natalizio la conduttrice, che ieri ha tirato le orecchie a Francesco Chiofalo a La pupa e il secchione.

Pomeriggio 5 torna a settembre 2022 su Canale 5: alla conduzione ci sarà sempre lei

TvBlog.it ha poi riportato che in base alle indiscrezioni in suo possesso il programma pomeridiano di Canale 5 tornerà regolamento in onda a settembre dopo la lunga pausa estiva. Alla conduzione del programma, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe esserci ancora Barbara d’Urso, la quale con tutta probabilità rinnoverà il contratto in scadenza a dicembre 2022:

“Il programma poi tornerà in onda a settembre, nella medesima collocazione oraria e naturalmente su Canale 5, sempre con la conduzione di Barbara d’Urso…”

A distanza di 24 ore ecco arrivare la contro-indiscrezione sul futuro Tv della popolare presentatrice. Quale sarà la verità? Continuerà a lavorare a Mediaset?