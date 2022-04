La pupa e il secchione, Barbara d’Urso anticipa: “Mila si sta dando da fare”

Mila Suarez senza freni: le ultime anticipazioni de La pupa e il secchione

Martedì prossimo andrà in onda una nuova puntata del popolare reality show di Italia 1. E giusto poco fa Barbara d’Urso ha colto l’occasione per dare qualche anticipazione di quello che sta succedendo tra i concorrenti in questi giorni nella villa. Difatti la popolare conduttrice, in uno stringato post pubblicato poco fa su twitter, ha rivelato ai suoi numerosi follower che l’ex di Alex Belli sta assolvendo il suo compito di ‘pupa insidiosa’ nel migliore dei modi: “La pupa insidiosa si sta dando mooolto da fare nella villa…” Cosa avrà combinato? Si ricorda che il suo compito è quello di cercare di ‘rubare’ un secchione a una delle altre pupe in gara. Ci riuscirà?

Barbara d’Urso bacchetta i concorrenti: “Dovete applicarvi di più”

La conduttrice, sempre in questo post pubblicato poco fa su twitter, ha poi voluto dare una bella strigliata ai concorrenti di quest’ultima edizione de La pupa e il secchione. Il motivo? A quanto pare pupi e pupe non si starebbero granchè applicando nello studio: “Pupi e pupe secondo me devono invece applicarsi di più…” E purtroppo per loro questo potrebbe essere un problema, visto che martedì in puntata dovranno affrontare delle prove di cultura generale. Ovviamente chi dovesse mostrare lacune in tal senso rischierebbe concretamente l’eliminazione dal reality show di Italia 1, come tra l’altro è successo a Vera Miales, che giorni fa è tornata in Tv per difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti.

Stiamo preparando una puntata pazzesca de #LaPupaEilSecchioneShow… La Pupa insidiosa si sta dando mooolto da fare nella villa. Pupi e pupe secondo me devono invece applicarsi di più 😵‍💫 pic.twitter.com/z26E8yJFRE — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 8, 2022

Anticipazioni La pupa e il secchione show: cosa succederà nella prossima puntata

La d’Urso su twitter ha poi voluto avvertire i suoi tanti fan di tenersi pronti perchè nella prossima puntata del reality show che conduce su Italia 1 ne succederanno davvero di tutti i colori tra colpi di scena, innumerevoli polemiche, ma anche tanto divertimento: “Stiamo preparando una puntata pazzesca…” Intanto si segnala che la scorsa puntata è stata seguita da oltre 1 milione e 200 mila telespettatori con più dell’8% di share. Dati che hanno soddisfatto la popolare conduttrice, come tra l’altro ha rivelato sabato scorso a Tv Talk: “Mediaset mi ha dato un obiettivo…”