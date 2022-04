Beautiful, anticipazioni dall’11 al 17 aprile 2022

Spoiler prossima settimana della soap di Canale5, Steffy fa il test di paternità: Finn e Hope in ansia

Dalle anticipazioni di Beautiful si scopre che al centro delle trame dei prossimi episodi continuerà ad esserci la gravidanza di Steffy. La giovane Forrester infatti non sa chi è il padre del figlio che aspetta tra Liam e Finn e questo genera ansia nelle varie coppie. Innanzitutto la ragazza si confiderà con il padre Ridge, confesserà di averla combinata grossa ad andare a letto con Liam e che è stata solo una notte di follia che ha distrutto le vite di varie persone. E se da una parte la giovane troverà l’appoggio nel padre, dall’altro Hope racconterà tutto alla madre Brooke la quale è convinta che la causa della crisi matrimoniale della figlia con Liam e per colpa della rivale. A questo punto Steffy deciderà di fare il test di paternità.

Beautiful puntate dall’11 al 17 aprile, colpo di scena sulla gravidanza: Liam è il padre

Dagli spoiler sulla longeva soap statunitense si apprende che la gravidanza della Forrester creerà trambusto anche ad altri personaggi, Ridge e Brooke discuteranno per questo mentre la donna non si fiderà neanche di Thomas che nel frattempo farà di tutto per riavvicinarsi alla sua ex Hope, si pentirà degli errori commessi in passato e sarà in cerca del perdono che però una dubbiosa Logan continuerà a negare. Alla fine Steffy riceverà l’esito del test di paternità ed in ospedale ad attenderlo con ansia insieme a lei ci sono anche Finn, Hope e Liam. Chi è il padre del figlio che porta in grembo? L’esito per le due coppie non è quello sperato: è Liam il padre. Spencer correrà cercherà di calmare la moglie che visibilmente scossa non perdonerà il marito.

Anticipazioni nuovi episodi fino al 17 aprile: Zoe caccia Paris, Finn lascia Steffy

Ed infine gli spoiler della prossima settimana di Beautiful rivelano che Finn una volta scoperto che Steffy è incinta di Liam la vorrà la lasciare ma la giovane chiederà di essere perdonata confessando che è lui l’unico uomo che ama e che non prova niente per Liam. Inoltre Ridge metterà in guardia Carter su Zoe e quest’ultima caccerà Paris non fidandosi più di lei.