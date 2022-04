Belen Rodriguez ha dubbi su Stefano De Martino? La battuta non passa inosservata

Stefano De Martino e la battuta ironica di Belen: “Ci rilasceremo a breve”

Ieri sera a Le Iene è stato trasmesso il classico servizio in cui alcuni vip sono impegnati a rispondere alle domande cattivelle dei vari telespettatori. In questa occasione anche Belen Rodríguez è stata coinvolta. E proprio a quest’ultima un’utente su twitter ha chiesto ironicamente e provocatoriamente se potrebbe farle ‘assaggiare’ Stefano De Martino, visto che ormai è come il vino: “Più invecchia e più diventa buono…” La popolare showgirl si è dapprima fatto una risata, e successivamente ha risposto ironicamente che tanto si lasceranno presto: “Vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo…”

Belen Rodríguez non ha dubbi: “Stefano sicuramente andrà con altre donne”

Successivamente Belen ha continuato ad ironizzare sulla sua storia d’amore con il popolare conduttore di Stasera tutto è possibile e giurato di Amici di Maria De Filippi. Difatti la showgirl di origini argentine, che continua ad essere al centro del gossip, ha anche rivelato scherzosamente di essere comunque certa che Stefano De Martino andrà sicuramente in futuro con altre donne, e quindi anche l’utente in questione potrà avere la sua tanto agognata chance: “Lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta…” Insomma anche in questa occasione Belen Rodríguez ha dimostrato di essere decisamente autoironica e non prendersi troppo sul serio sulla sua vita privata (e non è ceto scontrato per un vip). Sarà anche per questo motivo che è così tanto amata dal pubblico a casa.

Belen e Stefano vengono finalmente allo scoperto: il loro è vero amore

C’è anche un’altra cosa da segnalare. Difatti ieri sera la popolare showgirl argentina, tra una battuta e una risata, ha ufficialmente annunciato in pubblico di essere tornata insieme a Stefano, dopo che per mesi sono circolate senza controllo gossip su tutti i giornali e online. Difatti ieri sera a Le Iene ha risposto a quella domanda sul suo compagno senza battere ciglio e ridendoci su. Ovviamente neppure a dirlo i fan si sono immediatamente riversati sui social per celebrare questo momento. Adesso non resta che fare a Belen e Stefano i migliori auguri, nella speranza che stavolta il loro amore possa durare per sempre.