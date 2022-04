Bianca Guaccero assente a Detto Fatto per motivi personali: mistero sul ritorno

Detto Fatto in onda senza la conduttrice, Jonathan svela: “Assente per motivi personali”

Puntata anomala quella di oggi, lunedì 18 aprile di Detto Fatto caratterizzata dalla mancanza della conduttrice Bianca Guaccero. A rivelarlo in anteprima è stato il sito TvBlog mentre in apertura di trasmissione Jonathan Kashanian ha annunciato l’assenza dall’amica e collega senza scendere nei motivi specifici:

“Ve lo diciamo subito, per motivi personali oggi Bianca non è con noi ma faremo di tutto, noi della cricca con anche Benedicta Boccoli, per tenervi compagnia.”

Ed in effetti Jonathan, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi hanno preso le redini della trasmissione conducendo le varie rubriche, da quella di cucina con lo chef Daniele Reponi a tutti gli altri tutorial ed alla rubrica Detto Fatto Parade dedicata ai balli di gruppo.

Bianca Guaccero, è mistero sul suo ritorno in onda nel programma: sarà assente anche domani?

La conduttrice pugliese ha concluso la puntata scorsa del suo programma annunciando che sarebbero tornati in onda a Pasquetta, invece oggi non era presente. Da quello che si legge sul sito e da quanto rivelato da Jonathan in diretta l’assenza e dovuta a motivi personali tuttavia non è chiaro quando Bianca Guaccero tornerà in onda a Detto Fatto. Infatti la conduttrice potrebbe mancare anche nella puntata di domani, ma al momento il condizionale è d’obbligo. Nello specifico su Blogo leggiamo:

“Non è chiaro se dalla puntata di domani rientrerà oppure se la sua assenza si prolungherà anche nei prossimi giorni. A quanto apprendiamo dovrebbe trattarsi comunque solo di uno stop precauzionale.”

Inoltre i telespettatori della trasmissione, in questi giorni, hanno notato anche il silenzio sui social della conduttrice.

Anticipazioni Detto Fatto fino al 22 aprile: tra gli ospiti della settimana anche Simona Izzo e Riccardo Fogli

In attesa di capire meglio quando Bianca Guaccero ritornerà a Detto Fatto circolano alcune voci sul futuro professionale della conduttrice che potrebbe arrivare su Rai1. Per quanto riguarda, invece, il programma del pomeriggio di Rai1 nelle puntate di questa settimana tra i tutor ci saranno la regina delle scarpe Nenella Impiglia, l’esperta di longevità Vira Carbone, in cucina ci saranno gli chef Luisanna Messeri e Luca Natalini, l’oroscopo di Mauro Perfetti e l’avvocato Manuela Maccaroni. Invece tra gli ospiti interverranno in trasmissione le celebri gemelle de Il Collegio, Cora e Marilù Fazzini, Simona Izzo e Riccardo Fogli.