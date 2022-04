Bianca Guaccero verso Rai1? Addio Detto Fatto: ora potrebbe condurre…

Bianca Guaccero sbarca su Rai1 con un nuovo programma? Nuove ipotesi dopo l’addio a Rai2

Continuano i rumors e le voci sul futuro professionale della conduttrice e attrice pugliese. E l’ultima indiscrezione l’ha lanciata il sempre informato Dagospia che vedrebbe Bianca Guaccero dopo l’addio a Detto Fatto impegnata in un nuovo programma su Rai1. Nel dettaglio sul sito si legge che in estate lo spazio che verrà lasciato vuoto da Antonella Clerici ed il suo È sempre mezzogiorno sarà occupato da un nuovo format Camper che vedrà alla conduzione accanto a Tinto una figura femminile. Ed in lizza per la conduzione c’è proprio l’attrice bitontina insieme ad un’altra conduttrice Roberta Morise fresca di partecipazione all’Isola dei famosi. Per il momento, però, si tratta solo di indiscrezioni.

Detto Fatto cambia conduttrice a settembre: in arrivo Mia Ceran ma ad una condizione

Per quanto riguarda il programma di tutorial e gossip in onda il pomeriggio di Rai2 dopo voci contrastanti sembra certa la riconferma a settembre. Quindi Detto Fatto tornerà in onda per la prossima stagione televisiva con una nuova conduttrice, dopo l’addio di Bianca Guaccero. Il nome che più circola in questi giorni è quello di Mia Ceran giornalista che negli ultimi anni insieme a Luca e Paolo ha condotto Quelli che il calcio. E un’latra indiscrezione su di lei arriva proprio oggi da Alberto Dandolo che tra le pagine del settimanale Oggi rilancia che le trattative per la conduzione sarebbero a buon punto ma la giornalista avrebbe posto una condizione essenziale, quella di entrare nella squadra autoriale e apportare delle modifiche alla struttura del format.

Rivoluzione nel palinsesto di Rai2: la conduttrice conferma il suo addio in diretta?

Insomma, quel che è certo è che Rai2 sta apportando delle importante modifiche per la prossima stagione televisiva e tra queste c’è il cambio al timone dello storico programma di tutorial, gossip e ricette. Manca ancora una conferma ufficiale ma nella puntata di ieri con una battuta molto chiara sembrerebbe proprio che Bianca Guaccero abbia confermato la sua mancata riconferma per l’anno prossimo. Del resto molti siti ormai danno per certo il suo addio.