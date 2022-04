Bianca Guaccero, chiusura anomala per Detto Fatto: “Faccio un augurio speciale”

Bianca Guaccero chiude la puntata di oggi in maniera anomala: “Voglio fare un augurio speciale”

La puntata di oggi di Detto Fatto la conduttrice l’ha chiusa in maniera anomala e diversa rispetto al solito. L’attrice e conduttrice pugliese infatti ne ha approfittato per festeggiare e ricordare un importante compleanno quello del Centro di produzione Rai di Milano. La conduttrice sul finire della trasmissione ha ammesso:

“Io prima di salutarvi volevo fare un augurio speciale al Centro di produzione Rai di Milano che proprio oggi compie 70 anni. Auguri.”

Ed in effetti il centro di produzione è entrato in funzione proprio nel 1952 mentre le prime trasmissioni ufficiali della TV di Stato sono partite il 3 gennaio del 1954. Da questi studi sono stati trasmessi programmi storici come Fantastico e quelli più recenti come L’Eredità e Che tempo che fa e tantissimi altri.

Detto Fatto va in onda in un orario diverso, l’annuncio della conduttrice: “Mi raccomando segnatelo”

Dopo il ricordo dell’importante compleanno per chi fa televisione e non solo, la conduttrice ha fatto anche un altro annuncio che questa volta riguarda l’ennesimo cambio di orario di Detto Fatto. Ormai, infatti, è prassi che la trasmissione di gossip e tutorial per un motivo o per un altro subisca delle variazioni nel palinsesto di Rai2 e nello specifico domani mercoledì 13 aprile deve lasciare spazio alla diretta del Question Time di Rai Parlamento. Bianca Guaccero, che di recente ha difeso Selvaggia Lucarelli, ha dunque annunciato ai suoi telespettatori:

“Noi ci vediamo domani alle 16:00 mi raccomando segnatelo.”

La puntata quindi sarà più breve del solito, durerà solo un’ora ed alcune rubriche fisse salteranno per mancanza di tempo.

La conduttrice commette una piccola gaffe: dimenticato il nome di Drusilla Foer

Anche oggi nel programma è andata in onda la rubrica W la Rai di Jonathan Kashanian incentrata sugli artisti en travesti e con ospite Maurizio Ferrini la nota Signora Coriandoli. Parlando di questi artisti si è parlato anche di Drusilla Foer, personaggio del momento che nell’ultima edizione del Festival di Sanremo ha dimostrato tutta la sua bravura ed il suo talento acquistando una notevole popolarità. Nel parlare di lei, però, Bianca Guaccero ha commesso una piccola gaffe dimenticandosi visibilmente il nome.