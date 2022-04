Bianca Guaccero difende Selvaggia Lucarelli: “È giusta c’è chi non sa incassare”

Selvaggia Lucarelli difesa a spada tratta dalla conduttrice di Detto Fatto: “Io la seguo e dice cose giuste”

Anche oggi venerdì 8 aprile è andata in onda una nuova puntata del format di Rai2 incentrato su tutorial e gossip. E a proposito di gossip anche oggi non poteva mancare la rubrica di Jonathan incentrata sugli opinionisti televisivi e tra i vari si è parlato di Alba Parietti e di Selvaggia Lucarelli, giornalista e da diverse edizione giurata nello show di Milly Carlucci. Ebbene su quest’ultima si è espressa in modo non proprio lusinghiero Rossella Erra, nota per essere la voce del popolo, nello show in cui la donna è giurato. A difenderla a spada tratta invece è intervenuta Bianca Guaccero che senza mezzi termini ha ammesso:

“Diciamola tutta a volte c’è anche chi non sa incassare, lei dice delle cose molte giuste. Io la seguo e non le manda a dire.”

Bianca Guaccero elogia la giurata di Ballando con le stelle, Erra tuona contro: “Non mi fa finire di parlare”

Che tra la cosiddetta tribuna del pubblico e Selvaggia Lucarelli non scorra buon sangue è noto per chiunque abbia seguito la trasmissione del sabato sera di Rai1. Le due donne si sono sempre lanciate frecciate e stoccate e soprattutto ad accendere gli animi c’è stato anche il fatto che nel durissimo scontro tra la giurata e Morgan la Erra ha difeso il cantautore. Ebbene oggi a Detto Fatto l’opinionista ha tuonato contro rivelando com’è realmente il loro rapporto dietro le quinte:

“Quest’anno mi sono sentita libera di dire, sempre con educazione, le cose. Ognuno penso possa dire le proprie opinioni però tu fammele finire di dire non è che mi interrompi ogni volta che dico qualcosa perché tu sei dialetticamente più forte perché sono sette anni che fai il programma. Con lei non ho interazione”

Prossimi progetti dell’attrice e conduttrice pugliese: sarà tra i concorrenti dello show di Milly Carlucci?

In questi giorni circolano molte indiscrezioni sulla prossima edizione di Ballando con le stelle e si vocifera che Bianca Guaccero, che ieri ha esultato per gli ascolti, possa essere tra i concorrenti. Per il momento non ci sono state ne smentite ne conferme ma la conduttrice pugliese oggi nel suo programma punta dall’amico Kashanian a domanda diretta ha glissato. Che ci siano realmente delle trattative in ballo?