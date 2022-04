Bianca Guaccero conferma il suo addio a Detto Fatto? “Dopo 4 anni torno a casa”

Bianca Guaccero spiazza: ufficializzato il suo addio alla conduzione del programma di Rai2?

Nella puntata di oggi di Detto Fatto, mercoledì 13 aprile, la conduttrice ha lanciato una battuta che sembrerebbe una vera e propria conferma alle voci di questi giorni circa il suo addio al programma. Nel dettaglio, la conduttrice e Gianpaolo Gambi, come di consueto, hanno inscenato delle gag sulle differenze tra Nord e Sud e subito dopo Jonathan l’ha incalzata sottolineando come il suo accento milanese sia perfetto ed ecco che la replica della bella pugliese è sembrata proprio una conferma alle voci di questi giorni:

“Dopo 4 anni infatti devo andare veloce veloce a casa che ho preso troppo l’accento di Milano e me torno in Puglia.”

Ed infatti è al timone della trasmissione di tutorial proprio da 4 anni per l’esattezza da settembre del 2018.

Detto Fatto torna in onda a settembre con una nuova conduttrice? Tutte le ultime indiscrezioni

Nelle scorse settimane molti siti hanno lanciato l’indiscrezione della mancata riconferma per la prossima stagione televisiva di Detto Fatto. Il format portato al successo da Caterina Balivo è giunto già alla sua decima edizione ma quest’ultima sta faticando e non poco con gli ascolti, complice una rete che arranca ed i continui cambiamenti di orario il programma raggiunge una media del 4% di share e per questo si è ipotizzata la cancellazione definitiva. Invece di recente sono uscite nuove indiscrezioni che vedrebbero un dietro front, il programma ritornerà in onda a settembre ma con una nuova formula, nuovi contenuti e soprattutto una nuova conduttrice, tra le voci circola anche quella di Mia Ceran. Dunque Bianca Guaccero lascia la conduzione del programma? A giudicare dalla sua dichiarazione di oggi in puntata sembrerebbe proprio di si.

La conduttrice dopo l’addio alla sua trasmissione sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle?

Bianca Guaccero ha chiuso la puntata di ieri in modo anomalo mentre per quanto riguarda il suo futuro il suo nome circola tra i possibili concorrenti della prossima edizione dello show di ballo di Milly Carlucci. L’attrice pugliese che si cimenta anche nella conduzione e nel canto non ha mai nascosto la sua passione per il ballo dunque non è escluso che presto la vedremo nella pista da ballo di più famosa della tv.