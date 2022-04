Bianca Guaccero e il suo addio a Detto Fatto: succederà nell’ultima puntata

Detto Fatto si appresta a salutare il pubblico di Rai2: la conduttrice svela cosa succederà nell’ultima puntata

Bianca Guaccero non è presente al timone del suo programma di tutorial e gossip perché come lei stessa ha annunciato nelle scorse ore sui social ha di nuovo il Covid. L’attrice pugliese, però, ha voluto collegarsi in diretta con la sua ‘cricca’ (Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi) sia per rivelare le sue condizione di salute che per annunciare di essere pronta e carica per l’ultima puntata di Detto Fatto che, come rivelato oggi da DavideMaggio.it, è fissata per giovedì 5 maggio. Nel dettaglio la conduttrice ha anticipato:

“Mi mancate tutti voi ma non vi preoccupate perché siamo pronti ad un finale di stagione con i fuochi d’artificio.”

Tra l’altro è ormai noto che questa sarà l’ultima edizione del programma da lei condotta.

Bianca Guaccero assente nel suo programma perché ha di nuovo il Covid: come sta

Non è ancora chiaro quando Bianca Guaccero tornerà a Detto Fatto perché appunto ha di nuovo il Covid. Durante il breve collegamento la conduttrice ha spiegato le sue attuali condizioni di salute rivelando di non avere fortunatamente dei sintomi gravi:

“Non è un pesce d’aprile purtroppo ma un Covid di Aprile, io sto bene grazie ai vaccini, se non mi sono fatta viva in questi giorni è perché stavo cercando di capire cosa succedeva poi ho fatto un molecolare e ho scoperto che sono positiva.”

Subito dopo ha anche voluto ringraziare tutti coloro che in queste ore l’hanno sommersa con messaggi di vicinanza e affetto e auguri per una pronta per guarigione mentre un altro ringraziamento lo ha riservato ai suoi compagni di avventura che sono riusciti a prendere le redini del programma.

Nuovi progetti per la conduttrice pugliese: pronta ad approdare nel mezzogiorno estivo di Rai1?

Nel frattempo continuano le indiscrezioni sul futuro professionale dell’attrice e conduttrice di Bitonto, infatti, se da un lato sembra ormai certo il suo addio a Detto Fatto dall’altro seconda un’indiscrezione lanciata da Dagospia potrebbe approdare nel mezzogiorno estivo di Rai1 (qui i dettagli) ma al momento si tratta solo di voci non confermate.