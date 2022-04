Bianca Guaccero negativa al Covid: quando torna in onda a Detto Fatto

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 26, 2022 , in Personaggi Tv

Bianca Guaccero annuncia il ritorno nel suo programma: “Sono negativa al Covid, ci vediamo domani”

Da circa una settimana il programma pomeridiano di Rai2 è condotto da Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi. La conduttrice non è presente perché positiva al Covid. Ma adesso Bianca Guaccero è pronta per il ritorno in onda a Detto Fatto nella puntata di domani, mercoledì 27 aprile. L’attrice lo ha annunciato tramite il suo profilo Instagram con delle storie, prima ha rivelato di andare a fare il tampone di controllo incrociando le dita e poi ha aggiunto entusiasta:

“Negativaaa, ci vediamo domani.”

La conduttrice quindi tornerà al timone della sua trasmissione per l’ultima settimana.

Detto Fatto, Elisa D’Ospina dice addio al programma: “Sono stati dieci anni intensi”

E se domani torna la conduttrice guarita dal Covid, nella puntata di oggi si assisterà all’addio di Elisa D’Ospina, modella curvy presente sin dalla prima edizione condotta da Caterina Balivo, che in questi anni si è fatta promotrice dei delicati temi legati alla body positivity, facendo sfilare donne di tutte le taglie, con continui messaggi all’insegna dell’inclusività. La modella in queste ore sui social ha scritto un lungo messaggio per ringraziare la trasmissione:

“Sono stati dieci anni intensi, un percorso costruttivo dove abbiamo raccontato le storie di oltre 500 donne. È stato un percorso formativo per la mia professione ma anche una famiglia televisiva. Siamo arrivati all’ultima mia partecipazione di questa decima edizione. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me fin dalla prima puntata nel lontano 2013.”

Bianca Guaccero e l’addio al suo programma: il 5 maggio Detto Fatto chiude definitivamente

Nel frattempo è già segnato il destino di Detto Fatto giunto alla sua decima edizione. Dopo le indiscrezioni circolate e smentite nelle ultime settimane è ormai sicuro che la trasmissione di tutorial e gossip di Rai2 chiuderà per sempre i battenti ed al suo posto ci sarà un nuovo programma con alla conduzione Mia Ceran. La conduttrice pugliese, quindi, dopo quattro anni al timone del programma saluterà definitivamente il suo pubblico per dedicarsi magari ad altri progetti. La trasmissione, inoltre, chiuderà questa stagione prima degli altri. L’ultima puntata andrà in onda giovedì 5 maggio.