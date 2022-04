Bianca Guaccero rompe il silenzio: cosa le è successo, quando torna a Detto Fatto

Bianca Guaccero rompe il silenzio sui motivi della sua assenza nel programma di Rai2: cosa le è successo

Nonostante fosse il Lunedì di Pasquetta ieri molti programmi sono andati regolarmente in onda e tra questi anche Detto Fatto. Tuttavia a spiccare è stata l’assenza della conduttrice, la trasmissione infatti è stata condotta dal resto della ‘cricca’ composta da Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi che si sono alternati al timone delle varie rubriche. E poche ore fa Bianca Guaccero ha rotto il silenzio sui social rivelando cosa le è successo e quanto tornerà al timone della sua trasmissione di gossip e tutorial:

“Ragazzi buon giorno!!! Tutto ok tranquilli, sono stata assente per motivi personali e anche perché sono contatto diretto con un positivo.”

Detto Fatto, la conduttrice torna in onda nella puntata di domani (mercoledì 20 aprile)

Non solo nella puntata di ieri ma anche in quella di oggi la conduttrice è stata assente quindi, sempre attraverso i social, Bianca Guaccero ha rivelato quando torna a Detto Fatto:

“Domani ci sarò, per fortuna credo averla svangata! Vi voglio bene.”

La conduttrice tornerà in studio nella puntata di domani, mercoledì 20 aprile. E nel dettaglio nel programma interverranno tra i tutor il fashion designer Roberto Lucchi, l’estetista Anna Del Prete, l’esperto di fitoterapia Renato Raimo. In cucina, invece, ci sarà lo chef Luca Natalini mentre ospiti della ‘Discostar’ di Jonathan, che sarà dedicata a Vasco Rossi, saranno il suo chitarrista storico Maurizio Solieri, Mariolina Simone e Davide De Marinis.

Bianca Guaccero assente alla conduzione del suo programma: lo annuncia Jonathan

L’assenza della conduttrice al timone della sua trasmissione è stata annunciata ieri in anteprima da TvBlog e poi direttamente in puntata di Jonathan che ha spiegato: “Ve lo diciamo subito, per motivi personali oggi Bianca non è con noi ma faremo di tutto, noi della cricca con anche Benedicta Boccoli, per tenervi compagnia.” Invece il mistero sul suo ritorno in studio è stato risolto dalla stessa Guaccero che ha spiegato che appunto sarà presente già da domani nonostante l’ottimo lavoro fatto dalla sua squadra, Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi e Carla Gozzi, infatti, si sono rivelati dei validi sostituti.