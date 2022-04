Big Show, Enrico Papi e l’imprevisto con uno spettatore: “Rispondi al telefono!”

Big Show, imprevisto in diretta: il conduttore richiama all’attenzione un membro del pubblico

Parte col botto la seconda puntata di Big Show, il programma condotto da Enrico Papi su Canale Cinque in cui tutto può realmente succedere. Dopo aver fatto il pieno di simpatici insulti ricevuti in apertura da Scintilla, la sua simpatica spalla, il padrone di casa è sceso in mezzo al pubblico per iniziare a giocare con i presenti. Dopo una breve introduzione con la quale ha ricordato tutto quello che può accadere, il volto noto di Mediaset è andato a caccia di Andrea, un complice di uno scherzo architettato dagli organizzatori del programma e seduto tra gli spettatori presenti in sala. “Rispondi al telefono!” – ha chiesto Papi all’uomo una volta sentito squillare il cellulare – . Poi è arrivato il momento di regalare al pubblico il primo scherzo, dove la protagonista è una donna, Barbara, maniaca dell’ordine che si ritrova ad entrare in camera sua per poi trovarla completamente a soqquadro.

Il presentatore fa una richiesta alla vittima: “Mi devi fare una promessa”

Da vero padrone di casa Enrico Papi ha poi invitato a salire sul palco Andrea e Barbara, la coppia sposata che è la prima protagonista di questa seconda puntata di Big Show. Lei, maniaca dell’ordine, si è ritrovata a fare i conti con una camera assolutamente disordinatissima e a scatenare il caos sono stati ovviamente lo stesso conduttore insieme alla sua mitica spalla Scintilla. Dopo aver spiegato e mostrato lo scherzo in video, il presentatore ha invitato entrambi a salire sul palco e ha poi fatto una richiesta molto simpatica e surreale alla donna, considerate le abitudini: “Mi devi fare una promessa, dimmi che dormirai per una volta in una camera messa davvero così male”.

Big Show, quante sorprese per il pubblico: arriva nel programma una nota influencer

La puntata di questa sera di Big Show, iniziata fortissimo, è mirata a divertire fortemente il pubblico anche grazie alla presenza straordinaria di Giulia Salemi e di altri grandi nomi. La influencer e fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha infatti presenziato ad una sorpresa speciale fatta a Paolo, altro protagonista di questa seconda puntata del format di Canale Cinque, capace di racchiudere grandi emozioni ma anche momenti di riflessione e commozione.