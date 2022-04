Big Show stasera: ospiti di Enrico Papi seconda puntata, 15 aprile

Big Show, le anticipazioni della seconda puntata in onda questa sera

Venerdì 15 aprile in prima serata su Canale 5 significa anche secondo appuntamento con Big Show, il varietà condotto da Enrico Papi, in cui tutti possono diventare protagonisti per una sera, ovviamente a loro insaputa. Dopo il debutto di settimana scorsa dunque si rinnova l’appuntamento con il format di Canale Cinque, che andrà avanti dopo l’impegno odierno con altre 4 puntate per quanto riguarda questa edizione. I telespettatori da casa, soprattutto se hanno un talento speciale o un sogno custodito nel cassetto che intendono realizzare, possono subire irruzioni improvvise delle telecamere del programma nei momenti più strampalati e inaspettati. Questa sera sono attesi super ospiti nel programma di Mediaset, grande attesa in particolare del pubblico giovanile per la presenza di Giulia Salemi. Ma la ex gieffina non sarà l’unica sorpresa del programma, destinato a regalare anche tanta musica al pubblico da casa.

Enrico Papi, grandi ospiti musicali questa sera nel programma di Canale Cinque

Non solo Giulia Salemi dunque, per Enrico Papi questa sera sarà il momento di regalare al pubblico momenti di spensieratezza con grandi ospiti musicali. Chi vedremo a Big Show? Certamente I cantanti Johnson Righeira, la splendida Sabrina Salerno, i Gazebo e dal piccolo schermo invece approderà il presentatore Roberto Giacobbo. Insomma, si preannuncia una serata di grande spettacolo e in grado di regalare al pubblico da casa spensieratezza, divertimento e tanti colpi di scena. Come al solito il padrone di casa sarà affiancato dalla splendida Zeudi Di Palma (Miss Italia nel 2022), dal comico e conduttore Scintilla nel ruolo di aiutante, e dall’amatissima Cristina D’Avena. Una puntata che sarà in grado di soddisfare tutti i gusti del pubblico, dai giovani fino ai più adulti.

Big Show a caccia di riscatto: nuovo tentativo per far lievitare gli ascolti

La prima puntata per un nuovo format è sempre un po’ un’incognita, anche se Big Show non è approdato per la prima volta sul piccolo schermo, visti i precedenti su Italia Uno. Sicuramente è una nuova sfida sia per Canale Cinque che per Enrico Papi e questa sera il programma cercherà di intrattenere ancora più spettatori rispetto a settimana scorsa, in particolar modo dopo la sconfitta al debutto contro Rai Uno, che venerdì ha sfidato Mediaset con Ci vuole un fiore.