Big Show, la toccante storia di Paolo. Enrico Papi: “Suo figlio è un angelo”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Aprile 15, 2022 , in Programmi Tv

Il presentatore di Canale Cinque racconta la commovente storia di Paolo: ha perso il figlio giovanissimo

Anche questa sera il programma di Canale Cinque affidato ad Enrico Papi ha saputo regalare momenti di grande commozione ad un protagonista. Protagonista di Big Show è stato Paolo, un uomo che si è ritrovato ad affrontare insieme alla moglie il più grande dei drammi che la vita possa presentare: la morte di un figlio. “Gabriele è diventato un angelo” – ha confessato il padrone di casa – . Il conduttore ha voluto regalare un momento di grande emozione all’uomo, includendo anche grandi protagonisti del piccolo schermo, come la influencer Giulia Salemi. Il presentatore di Mediaset ha voluto regalare un sogno a Paolo, che ha sempre desiderato di cantare ed esibirsi su un palco davanti al pubblico. L’infermiere, sposato con la signora Carla, è rimasto senza parole quando Papi gli ha concesso la possibilità di realizzare il suo sogno. “Grazie a tutti, è una grande emozione”.

Enrico Papi e il desiderio in diretta: “Spero di regalargli la serata più bella della sua vita”

Il primo momento emozionante della serata di Big Show è stato il regalo che Enrico Papi ha voluto fare al signore Paolo, che insieme alla moglie ha perso il figlio Gabriele a causa di una malattia neurologica. Il padrone di casa del programma ha introdotto con un grande desiderio il momento, spiegando la storia insieme a Carla: “Spero di regalargli la serata più bella della sua vita” – ha spiegato il presentatore del format di Canale Cinque che ha portato sul piccolo schermo un momento di grande commozione -. Grazie ad una sua collega, Paolo è stato convinto di partecipare ad una mostra, alla quale si trovava anche Giulia Salemi, chiaramente come complice del programma, prima di approdare sul palco.

Big Show, la sorpresa commovente: sul palco arrivano i colleghi del protagonista

Dopo aver iniziato la seconda puntata di Big Show con una candid estremamente divertente, il presentatore è poi passato al momento della sorpresa per Paolo. L’uomo ha infatti avuto la possibilità di cantare insieme ai suoi colleghi, chiamati per rendere magico questo momento, che certamente resterà impresso nella mente dell’uomo. E così si è poi alzato il sipario e l’infermiere ha così avuto la possibilità di vivere una notte da big star, come sempre desiderato.